Vanaf 2035 zijn wagens met verbrandingsmotoren niet meer welkom in de lage-emissiezones van Gent en Antwerpen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Hoe zit het nu precies met de lage-emissiezones? Welke voertuigen mogen wel nog de stad in?





Wat is de huidige situatie?

Antwerpen voerde in 2017, als eerste Vlaamse stad een lage-emissiezone (LEZ) in. Een jaar later volgde Brussel. Sinds 2020 heeft ook de stad Gent een LEZ. De meest vervuilende ...