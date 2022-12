Een elegant nagerecht dat niet zwaar valt: de ideale afsluiter van een copieus feestmaal. Peren laten zich makkelijker pocheren in de oven dan op het vuur, omdat de temperatuur er constant is. Serveer met een dot room of zure room (je vindt prima versies) en verkruimel er een koekje over.

INGREDIËNTEN (VOOR 4 PERSONEN)

4 stevige peren

750 ml witte wijn

120 g witte suiker

3 kruidnagels

2 blaadjes laurier

Zeste van 1/4 sinaasappel

BEREIDING

1. Verwarm de oven tot 200 °C. Doe alle ingrediënten behalve de peren samen in een kookpot en giet er 1 liter water bij. Breng aan de kook en roer tot de suiker oplost.

2. Schil ondertussen de peren, leg ze in een ovenschaal waar ze net naast elkaar inpassen en overgiet met de hete pocheervloeistof. Bedek de schaal met een deksel of aluminiumfolie en bak 45 minuten in de oven. Draai halfweg even om. De peren zijn klaar wanneer ze zacht zijn en je er met een aardappelmesje makkelijk doorheen prikt.

3. Haal de peren uit de ovenschaal, giet de siroop in een kookpot kook voor de helft in. Lepel wat siroop over de peren wanneer je ze serveert. Je kunt de peren zowel warm, lauw als koud eten.

Een recept van Johanna Goyvaerts, foto Eefje De Coninck & Senne Van der Ven