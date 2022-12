Deze salade is het resultaat van een toevallige zoektocht in mijn keukenkast. De smaken van zoete aardappel, selder, limoen, kokos en krokante sjalot bleken het goed met elkaar te vinden. De dressing wordt zoet-zuur door de combinatie van limoensap en bruine suiker. De koriander kun je weglaten als je daar niet van houdt, of als je de salade een wat meer winters karakter wilt geven.

INGREDIËNTEN (voor 4 personen als bijgerecht of lunch)

Voor de salade:

1 kg zoete aardappel

4 grote sjalotten

Neutrale olie om te bakken

3 stengels witte of groene selder

2 limoenen

Een handvol kokosschilfers

Een handvol verse koriander (kun je weglaten)

Voor de dressing:

5 el limoensap (van de limoenen hierboven)

3 el vissaus (of sojasaus als je het vegan wil houden)

2 el bruine suiker

1 verse chilipeper, fijngesnipperd (mét zaadjes en zaadlijsten voor extra pit, zonder voor een milde versie)

½ teentje knoflook, geperst of geraspt.

BEREIDING

1. Verwarm de oven voor tot 220 °C. Schil de zoete aardappelen en snijd ze in grove stukken. Hussel ze op een bakplaat met een geut olijfolie en een snuf zout tot alle stukken glimmen. Stop de bakplaat in de oven en rooster (afhankelijk van de oven) ongeveer 30 minuten, tot de stukken zoete aardappel zacht zijn en bruine randjes hebben.

2. Snijd intussen de sjalotten in lange reepjes. Verhit een centimeter olie in een grote pan en bak de sjalotten met een snuf zout: eerst tot ze zacht worden en vervolgens tot ze bruin en krokant zijn. Haal de sjalotten uit de olie en laat ze uitlekken en afkoelen in een zeef: zo worden ze krokant.

3. Rooster in een grote pan (zonder vetstof) de kokosschilfers tot ze licht bruinen. Snijd de selder in hapklare stukken.

4. Nu snijden we de limoenen à vif. Snijd hiervoor de schil, inclusief het witte vlies, van de limoenen tot zodat het vruchtvlees zichtbaar wordt. Snijd dan de partjes limoen uit de vliezen. Doe dit boven een mengkom om het sap op het vangen en knijp de vliezen op het einde goed uit om al het sap eruit te halen. Zet het sap opzij voor de dressing en de partjes voor de salade.

5. Maak de dressing door 5 eetlepels van het limoensap te mengen met de vissaus, bruine suiker, chili en knoflook. Roer tot de bruine suiker is opgelost.

6. Stel de salade samen door de zoete aardappel, selder en limoenpartjes door elkaar te mengen met een deel van de dressing. Proef en kruid eventueel bij met een snuf zout. Werk af met de krokante sjalotten, kokosschilfers en verse korianderblaadjes. Serveer met de rest van de dressing, zodat iedereen naar hartenlust kan bijnemen.

Een recept van Barbara Serulus, foto Eefje De Coninck en Senne Van der Ven