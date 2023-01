Dit gefrituurde aperitiefhapje is (hoe kan het ook anders) een Amerikaanse klassieker waarbij een ui zo gesneden wordt dat hij als een bloem uit elkaar valt. De snack smaakt zoals hij eruitziet: onweerstaanbaar lekker. Traditioneel wordt de ui gepaneerd met bloem en daarna door een losgeklopt ei gehaald. Om te paneren zonder eitjes maken we een papje van bloem, maïzena en water. Werkt even goed.

INGREDIËNTEN (voor een hapje voor 4 tot 6 personen)

3 uien

200 g bloem

12 g maïzena

100 ml water

1 tl paprikapoeder

1 tl piment d’espelette

Zwarte peper, zout

Plantaardige olie om te frituren

Voor de bieslookdip:

1 portie mayonaise (huisgemaakt of uit de winkel)

1 busseltje bieslook

1 el zonnebloemolie

BEREIDING

1. Maak eerst de dip. Meng met een staafmixer de grof gesnipperde bieslook met de zonnebloemolie in een hoge maatbeker tot een donkergroene olie. Roer daardoor de mayonaise.

2. Verwarm de frituurolie in een friteuse tot 180 °C.

3. Weeg 150 gram bloem af en zet die opzij in een kom. Meng er een meer dan royale snuf zout en peper door, net als het paprikapoeder en de piment d’espelette. Meng in een andere kom de rest van de bloem met de maïzena en het water.

4. We kunnen proberen uit te leggen hoe je de ui moet snijden. Maar zodra je gezien hebt hoe dit moet, is het makkelijker dan het lijkt. Tik op Youtube dus even ‘blooming onion’ in: er zijn oneindig veel filmpjes van te vinden. Belangrijk is dat je het kroontje eraan laat, zodat de rokken van de ui aan elkaar blijven zitten.

5. Werk ui per ui. Leg de opengewerkte ui eerst in de kom met bloem en bestrooi met bloem. Zorg dat de ui overal bedekt is met een laagje. Dompel daarna onder in het mengsel in de andere kom en zorg dat de ui overal nat wordt. Bedek hem tot slot in de eerste kom voor een tweede keer op dezelfde manier met bloem.

6. Met een beetje geluk passen alle uien tegelijkertijd in de friteuse. Zo niet, werk dan in delen. Frituur de ui eerst drie minuten met de snijkant naar beneden. Draai voorzichtig om en bak nogmaals drie minuten. Haal uit de friteuse met een schuimspaan en laat uitlekken op keukenpapier. Bestrooi met grof zeezout en serveer met de bieslookdip.

Een recept van Johanna Goyvaerts, foto Eefje De Coninck & Senne Van der Ven