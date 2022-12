Hij droomt van een Tesla, maar krijgt de toorn van Elon Musk over zich heen. Jack Sweeney botst onzacht met de dubbele standaarden van de Twitter-baas.

‘Dit is cool. Hij is een van de rijkste mensen ter wereld en ik ben een luis in zijn pels’, zei Jack Sweeney afgelopen zomer. De twintigjarige informaticastudent werd wereldberoemd via zijn Twitter-account ...