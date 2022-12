Bladerdeeg en gekaramelliseerd witlof: het is een prachthuwelijk en in principe volstaat een lichte kruiding om het te zegenen. Maar je kunt ook wat balsamico toevoegen (voor een extra dramatische kleur en diepe smaak), of dunne snippers knolselderij, of veenbessencompote waarmee je vlak voor het serveren rode stippen op de taart verft.

Ingrediënten (voor 1 taart)

5 stronken witlof

3 el balsamicoazijn

2 el vloeibare honing (kun je weglaten)

1 vel bladerdeeg

(Plantaardige) boter of olijfolie

Versgemalen zwarte peper & zeezout

Bereiding

1. Snijd de witlofstronken overlangs doormidden. Laat ze zacht bruinen in een pan met olie of boter. Breng op smaak met een snuf zout en zwarte peper. Dek de pan af en stoof verder halfgaar in ongeveer tien minuten.

2. Blus met de balsamicoazijn en lepel er de honing over, als je die gebruikt. Laat enkele minuten karamelliseren.

3. Dek af met het bladerdeeg en vouw het overhangende deeg naar binnen, tussen de rand van de vorm en het witlof. Prik met een vork enkele gaatjes in het deeg.

4. Bak de tarte tatin in de oven in 15 tot 20 minuten goudbruin. Haal uit de oven en laat de taart vijf minuten afkoelen voor je ze uit de vorm haalt. Leg een schaal of groot bord op de pan en draai voorzichtig om.

Een recept van Johanna Goyvaerts, foto Mayken Craenen