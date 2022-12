Thierry Baudet wil Vlaams Forum voor Democratie oprichten: ‘Hoe cool is dat?’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Vlaanderen

In de nieuwste aflevering van Forum inside, de Youtube-babbels van Thierry Baudet, doet de voorzitter van Forum Voor Democratie een ‘leuke en spannende’ aankondiging. ‘Ik ben bezig om FVD Vlaanderen op te richten. Hoe cool is dat? Er wonen daar toch zo’n 7 miljoen Nederlands sprekende mensen, waar we heel veel geschiedenis mee delen, heel veel cultuur, heel veel traditie. Ik kom zelf onwijs graag in Vlaanderen. Ik heb enorme liefde voor de mensen daar, voor de architectuur, voor de lifestyle, voor de tradities en de geschiedenis. Ik geloof dat ook daar ruimte is voor een FVD. We zijn zo uniek.’ Zijn tafelgenoten, Gideon van Meijeren en Ralf Dekker zijn er stil van. ‘Jullie weten dit nog niet. Maar achter de schermen heb ik gesprekken gevoerd’, zo blijkt.

‘Van Langenhove: fantastische kerel’

Baudet beseft dat de rechterflank in Vlaanderen niet onderbezet is. Zo kent hij Vlaams Belang en diens kopstukken Dries Van Langenhove (‘fantastische kerel’) en voorzitter Tom Van Grieken (‘heel goede vent’). Maar Vlaams Belang is toch wel een beetje de Vlaamse PVV, zo vindt Baudet, waarmee hij verwijst naar de partij van Geert Wilders. ‘Maar wij zijn uniek want we hebben het niet alleen over migratie en soevereiniteit, maar wij gaan veel dieper en breder.’ Baudet verwijst naar dossiers zoals klimaatissues, het Wereld Economisch Forum of corona.

‘Antwerpen is Thailand’

Ook Vlaanderen is uniek, zo blijkt uit de fascinerende discussie tussen Baudet en zijn tafelgenoten. Ralf Dekker tempert het enthousiasme want er zijn toch heel andere ‘mores’ in Vlaanderen, zo vindt de voormalige bestuurder van Rabobank. ‘Ik hoorde een expat eens zeggen dat Antwerpen net zo buitenlands is als Thailand.’ De omgangsvormen zijn hier veel verfijnder zo blijkt, en Vlamingen doen geen zaken bij een broodje pindakaas en glaasje karnemelk. ‘Dat is niet zomaar een provincie erbij hoor,’ besluit Dekker.

Baudet brengt daar enkele markante vaststellingen tegenin. ‘Ze spreken vaak onwijs goed en secuur Nederlands, er is daar echt een cultuur dat dit de standaardtaal is.’ Er is ook een echte boekencultuur zo blijkt. ‘Filip Dewinter kocht eens zes boeken tegelijk van me. Hij betaalde natuurlijk in cash. Dat vind ik ook mooi aan die Vlamingen. Veel meer cash dan in Nederland.’ Conclusie voor Baudet: ‘Ik heb een supergoed gevoel over Vlaanderen.’ En ook: ‘de mensen hebben er iets aandachtigs.’

… dan Suriname en Zuid-Afrika

Mocht FVD Vlaanderen een succes worden, dan gaat FVD mogelijk zelfs overzees, zo kondigt Baudet aan. ‘Als FVD Vlaanderen een succes wordt, dan wil ik ook gewoon FVD’s in Zuid-Afrika en Suriname gaan oprichten.’ Dat laatste vindt Dekker dan weer geweldig. ‘Ik ben al eens een keertje naar Suriname geweest. Vind ik geweldig. Totale relaxtheid. Maar wat denk je van FVD Frankrijk?’ Dat vind Baudet lastiger. ‘Ze spreken daar geen Nederlands.’

Gevraagd naar een reactie lijkt Van Grieken niet echt ongerust over de aanstormende concurrentie. ‘We hebben er akte van genomen, maar het verandert niets aan onze plannen of ambities: in 2024 de Vlaming eindelijk geven wat hij al jaren wil. Een rechts en Vlaams beleid.’