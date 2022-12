Omgevingsvergunning ‘Uplace-light’ vernietigd

Foto: IF

De omgevingsvergunning voor het Broeklin-complex, de opvolger van Uplace, is vernietigd. Dat meldt de Raad voor Vergunningsbetwistingen donderdag. Aan de basis van het oordeel ligt het stikstofarrest.

De Raad oordeelde dat de gevolgen van de extra stikstofuitstoot door toenemend verkeer niet goed genoeg onderzocht zijn geweest door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir, die op 24 maart vorig jaar een vergunning verleende voor het project.

De stad Vilvoorde was naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen gestapt uit bezorgdheid voor het effect van die extra stikstofuitstoot op het nabijgelegen Floordambos. Het zit Vilvoorde dwars dat Broeklin met zijn parkeerplaats voor 4.500 wagens extra verkeer zal aantrekken naar een plek waar de luchtkwaliteit al kampt met te veel stikstofdioxide (NO2).

Broeklin verrees uit de assen van het verguisde Uplace. Het moest een heel ander concept worden dan het oorspronkelijke megaproject met talloze winkels, een bioscoop en een hotel. In drie hallen zou er nu plaats worden gemaakt voor hippe concepten als stadslandbouw en ‘maakwinkels’, met de focus op textiel, chemie en voeding, in een sfeer van duurzaamheid en kringlopen. Daarnaast komen er een kantoorgebouw en een cultuurhal, waar het Brussels Philharmonic actief zou zijn. Een park van 36.000 vierkante meter is de groene strik rond het pakket.