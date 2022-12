Russische ruimtewandeling wegens technische panne afgelast

Een voor donderdag geplande ruimtewandeling van twee Russische kosmonauten is wegens een technisch probleem afgelast, zo hebben het Amerikaanse ruimtevaartagentschap Nasa en de Russische evenknie Roscosmos bekendgemaakt.

Sergej Prokopjev en Dmitri Petelin hadden om 03.20 uur Belgische tijd naar buiten moeten zweven vanuit het Internationaal Ruimtestation ISS dat op ongeveer 400 kilometer hoogte rondom onze planeet wentelt. Tijdens hun uitje van 6,5 uur moesten ze met behulp van de (gedeeltelijk in België ontwikkelde) Europese robotarm Era een warmtewisselaar verhuizen van de Rassvet-module naar de Nauka-module. Het zou de eerste grote taak van de Era worden.

Maar voor het buitenluik van de Posjk-module openging, kwam er een waarschuwingssignaal. De Nasa heeft het over een lek in een Russische Sojoez-capsule die aan het ISS vasthangt, maar voegde er meteen aan toe dat het ruimteschip 'in goede staat is en dat de bemanning van Expeditie 68 veilig is'.

Gemengd gezelschap

Volgens Roscosmos is donderdag aan de achterkant van de Sojoez MS-22 de buitenbehuizing van een compartiment beschadigd geraakt. Daardoor ging in de Sojoez een alarm af en daalde de druk in het koelingssysteem. Roscosmos kondigde een onderzoek aan.

Prokopjev en Petelin zijn in september samen met de Amerikaan Frank Rubio in een Sojoez naar het ISS gevlogen. Daar zijn ze sindsdien in het gezelschap van de Amerikaanse astronaute Nicole Aunapu Mann, haar collega Josh Cassada, de Japanse veteraan Kochi Wakata en de Russin Kikina. Zij zijn met een Amerikaanse Dragon naar de spacemeccano gereisd.