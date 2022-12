Journalist Karel Anthierens overleden

Karel Anthierens, oud-hoofdredacteur van onder meer Humo en Het Volk, is op 87-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie via een persbericht.

Anthierens had een carrière van veertig jaar in de journalistiek. Hij was onder meer hoofdredacteur van weekblad Humo, redactiesecretaris bij weekblad Knack en hoofdredacteur van de krant Het Volk.

Dit jaar kwam nog zijn boek Gedane Zaken uit bij uitgeverij EPO. Daarin beschrijft hij zijn persoonlijk parcours over de zeventien kranten- en weekbladen waar hij journalist, redactiechef, hoofdredacteur of algemeen directeur was.

