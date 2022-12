Schaatsen opduikelen tegen zaterdag? ‘Zeer twijfelachtig’

De voorbije dagen was het berekoud en ook morgen zal de vorst zich laten voelen. Zondag zit die eerste winterprik er alweer op. Zullen we zaterdag op natuurijs kunnen schaatsen?

De ijsmeester in Aalter meet elke ochtend de dikte van het ijs op de Kraenepoel in Aalter. ‘Vanochtend was dat nog 3 cm. Volgens het draaiboek moet het 10 cm zijn voor er geschaatst mag worden’, aldus de gemeente Aalter. ‘Of dat zaterdag het geval zal zijn? Zeer twijfelachtig.’

Op de Bleukensweide in Leest, bij Mechelen, mat de ijsmeester woensdag al 3 cm. Door de stevige vrieskou woensdagnacht is de dikte van het ijs er stevig toegenomen. Omdat de Bleukensweide een ondiepe plas is, zo’n 30 cm diep, hoeft de ijslaag geen 10 cm dik te zijn. De gemeente bekijkt nu of en hoe ze schaatsen kan toelaten.

Schepen van milieu Patrick Princen: ‘Het ijs is nu 5 cm dik. Om voldoende veilig te kunnen schaatsen is 8 cm nodig. De twee komende nachten worden cruciaal. We staan in nauw contact met de ijsmeester. Zodra deze gunstig advies geeft, kunnen we het schaatsen op eigen risico ook effectief toestaan. We hebben de nodige voorbereidingen daarvoor alvast getroffen. Nu nog afwachten hoever de temperatuur vannacht onder de nul duikt.’

In Kalmthout zijn brandweer en gemeente nog in overleg. De Putse Moer en het Van Ganzeven trokken in februari vorig jaar zoveel schaatslustigen dat de politie de parkings aan de heide afsloot en de hoofdwegen blokkeerde voor doorgaand verkeer.

Het Vlaamse agentschap Natuur en Bos heeft een twintigtal potentiële schaatsvijvers, verspreid over verschillende natuurgebieden. Schaatsen op natuurijs kan echter alleen wanneer het lokale bestuur van de stad of gemeente waarin de plas of vijver zich bevindt daar groen licht voor geeft en de openstelling voor zijn rekening neemt. Op de website www.natuurenbos.be/schaatsen staat aangeduid waar dat het geval is.