De Belgische filmster Jean-Claude Van Damme heeft zich onsterfelijk gemaakt in Oekraïne. De ‘Muscles from Brussels’ reisde onlangs naar Oezjhorod, in het westen van het land. Daar ging hij op de foto met enkele Oekraïense militairen. Breed grijnzend en met de vuist in de lucht pepte Van Damme de soldaten op: ‘Slava Ukraini!’