Vlaamse Milieumaatschappij vraagt om geen hout te stoken door slechte luchtkwaliteit

De waarschuwingsdrempel voor fijn stof is in heel het land overschreden. Om de luchtkwaliteit te herstellen, roept de Vlaamse Milieumaatschappij op om geen hout te stoken.

Vanwege de slechte luchtkwaliteit roept de Vlaamse Milieumaatschappij de bevolking op om geen hout te stoken in haarden of kachels als bijverwarming of om sfeer te creëren. ‘De impact van houtverbranding op de luchtkwaliteit in een woonomgeving kan lokaal erg hoog oplopen’, luidt het.

In Vlaanderen en Wallonië ten noorden van Samber en Maas zijn de 24-uursgemiddelden PM10-concentraties hoger dan de informatiedrempel van 50 µg/m3. Op basis van de huidige voorspellingen verwacht de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel) dat de fijnstofconcentraties ook de volgende dagen hoog zullen blijven.

Lage windsnelheid

De hoge fijnstofconcentraties ontstaan doordat de luchtvervuiling afkomstig van industrie, landbouw, verkeer en gebouwenverwarming door lage windsnelheden slecht verdund wordt. Door het koude weer is de uitstoot van de gebouwenverwarming, voornamelijk veroorzaakt door houtkachels, ook hoger.

Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling, zoals jonge kinderen, ouderen, mensen met hart- en vaatziekten, doen best geen ongewone lichamelijke inspanningen, aldus Ircel.