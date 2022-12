Maggie De Block: ‘Ze willen Alexander door de knieën zien gaan’

Maggie De Block (Open VLD) hekelt de manier waarop de oppositie op de man speelt. Ze is ‘de beschadigingsoperatie’ ten aanzien van premier Alexander De Croo beu. Dat de voormalige staatssecretaris Eva De Bleeker zwijgt, leidt tot ergernis.

‘Het is aan de oppositie om oppositie te voeren, dat is evident. Maar de oppositie zelf maakt elk normaal debat onmogelijk door ongefundeerd op de man te spelen in plaats van het over de inhoud te hebben.’

Met een open brief schaart de kamerfractie van de Open VLD zich als één man achter de premier. ‘De onophoudelijke aanvallen vanuit de oppositie worden alsmaar vijandiger en hebben slechts één doel: het beschadigen van de eerste minister en bij uitbreiding zijn hele regering. Met behulp van halve waarheden en hele leugens.’

De brief volgt nadat premier Alexander De Croo werd gesommeerd naar het parlement, om duidelijkheid te verschaffen over Whatsapp-gate. In de media waren Whatsappberichten opgedoken waaruit zou blijken dat het kabinet-De Croo zijn fiat had gegeven aan het kabinet-De Bleeker over aanpassingen aan de begroting. Staatssecretaris Eva De Bleeker moest echter opstappen omdat ze die aanpassingen had doorgevoerd.

Door de knieën

Fractievoorzitster Maggie De Block is ‘de beschadigingsoperatie grondig beu’. In Het Laatste Nieuws roept ze Eva De Bleeker op om die ‘beschadigingsoperatie’ te stoppen, door zich uit te spreken, haar fout toe te geven en klaarheid te scheppen. Maar een aantal uren later zegt diezelfde De Block op Radio 1 dat het daarvoor ondertussen te laat is en dat ze niets meer verwacht van De Bleeker. ‘Het moment is voorbij. De Bleeker had dat kunnen doen. Het is te laat nu.’

Daarbij liet ze niet na om Churchill te citeren. ‘The duty of the opposition is to oppose. Maar ze spelen op de man: ze willen Alexander door de knieën zien gaan. En de fractie is kanonnenvlees.’

‘Het moet nu over de inhoud van de begroting gaan. We gaan volgende week naar dagenlange debatten in de kamer, en de goedkeuring van de begroting moét daar gebeuren. Het ergste wat ons land nu kan overkomen, is geen begroting.’

Volgens De Block is er geen sprake van verkiezingskoorts. Maar ze liet wel weten in 2024 aan te treden als lijstduwer. ‘Na 25 jaar wil ik de deur openlaten voor de nieuwe generatie.’