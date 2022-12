Prins Harry: ‘William schreeuwde tegen me’

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle hebben in het tweede deel van de veelbesproken Netflix-documentaire Harry & Meghan opnieuw kritiek geuit op de Britse koninklijke familie. Voor zijn broer William moet het ontgelden.

Na de beslissing van Harry en Meghan om het koningshuis te verlaten, werd een vergadering belegd in het Sandringham-landhuis om de nieuwe rol van het koppel te bespreken. Daarbij waren ook de Queen, prins Charles en prins William aanwezig. Volgens prins Harry ging het er stevig aan toe. ‘Het was heel angstaanjagend’, vertelt hij. ‘Mijn broer schreeuwde tegen mij, mijn vader zei dingen die niet klopten en mijn grootmoeder zat er ondertussen in stilte bij terwijl ze alles probeerde te absorberen.’

Harry heeft ook kritiek op de aanpak van de koninklijke persdienst. Na zijn beslissing om Buckingham Palace te verlaten zou het paleis een statement de wereld in hebben gestuurd om de geruchten te ontkrachten. ‘Ik kon niet geloven wat ik las. Niemand had me toestemming gevraagd’, zegt hij. ‘Binnen de vier uur waren ze bereid om te liegen om mijn broer te beschermen, maar tijdens de drie jaar dat Meghan en ik in het paleis zaten, hebben ze niet één keer de waarheid willen vertellen om ons te beschermen.’

Hij beschuldigt zijn familie ervan dat ze zelfs de negatieve berichtgeving in de pers heeft aangemoedigd. ‘Het is een vuil spel. Er wordt gelekt en er worden verhalen gelanceerd.’

Miskraam

Dat Meghan een miskraam heeft gehad, was al bekend. In de laatste aflevering gaat ze daar nog eens dieper op in. Volgens prins Harry zou de miskraam veroorzaakt zijn door de stress die een gelekte brief aan de Daily Mail teweeg heeft gebracht.

Meghan had tijdens haar zwangerschap, op aanraden van de Queen, een brief gestuurd naar haar vader nadat die negatieve commentaar had gegeven op het Britse koningshuis.

De brief belandde uiteindelijk in handen van de Daily Mail, die hem meteen publiceerde. Meghan klaagde de krant aan wegens privacyschending en kreeg uiteindelijk ook gelijk van de rechtbank. Maar de stress die met de zaak gepaard was gegaan zou een zwaar effect hebben gehad op haar ongeboren baby.