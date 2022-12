Hier zal u de nationale staking vrijdag het meeste voelen

Vrijdag trekt een stoet misnoegde werknemers van over het hele land de straat op om in Brussel te betogen tegen de lage koopkracht en de hoge energieprijzen. Het gaat om een vakbondsactie van het ABVV, ACLVB, AVV en het ACOD Onderwijs. Vooral in de transportsector wordt daardoor hinder verwacht. Een overzicht.

Een echte stakingsoproep is niet gedaan. Maar heel wat mensen zullen toch het werk laten liggen om mee te kunnen manifesteren. In totaal worden enkele tienduizenden militanten verwacht. Het doel van de vakbonden is om nog eens dezelfde eisen te herhalen waarvoor al maandenlang geijverd wordt: de energieprijzen bevriezen op een lager niveau, de loonnormwet aanpassen en op die manier de koopkracht van de werknemers opkrikken.

Onderwijs

Ook het ACOD Onderwijs neemt deel aan de betoging. Voorlopig is het nog moeilijk te zeggen hoeveel leekrachten en ander onderwijspersoneel effectief zullen staken, maar bij GO! Onderwijs Vlaanderen valt te horen dat ze geen grote problemen verwachten. ‘Bij de vorige nationale staking was er weinig hinder in het onderwijs, dus we verwachten ook nu niet meteen moeilijke toestanden’, aldus woordvoerder David Janssens.

Alle scholen zullen dus in principe openblijven. Al zullen er waarschijnlijk wel enkelingen zijn die ervoor kiezen om te manifesteren. ‘Hoe de scholen die afwezigheden zullen opvangen, wordt geval per geval bekeken. Maar onze scholen hebben intussen voldoende ervaring met zulke situaties om dat op een goede manier te doen’, zeggen ze bij GO!.

Ook de onderwijsvakbond denkt niet dat de opkomst overrompelend zal zijn. ‘Het is geen echte onderwijsstaking’, zegt Nancy Libert van ACOD Onderwijs. ‘December is altijd een heel drukke periode in de scholen. Er zijn examens, kerstfeestjes, nieuwjaarsbrieven… Maar we vonden het toch belangrijk om mensen de mogelijkheid te bieden om een stakingsaanzegging in te dienen.’

Luchthaven

Anders is het in de luchtvaartsector. Brussels Airport verwacht behoorlijk veel hinder en vroeg afgelopen weekend al aan de verschillende luchtvaartmaatschappijen om hun capaciteit vrijdag met 70 procent te verminderen. Brussels Airlines liet aan de VRT weten dat het gehoor zal geven aan die oproep. De Belgische luchtvaartmaatschappij heeft 70 procent van de vluchten voor vrijdag geschrapt. Ook andere maatschappijen hebben intussen vluchten geannuleerd. ‘Momenteel is al meer dan 50 procent van de voorziene vluchten geschrapt. Daar kunnen nog vluchten bijkomen’, zegt woordvoerster Ihsane Chioua Lekhli aan Belga. Reizigers zullen persoonlijk op de hoogte worden gesteld als hun vlucht wordt geschrapt of verplaatst, klinkt het bij Brussels Airport.

Brussels Airport zegt vooral veel stakers te verwachten bij het handling- en controle-personeel en vraagt aan de reizigers om hun bagage tot een minimum te beperken. Volgens Mario Coppens van het ACLVB is de reactie van Brussels Airport toch een beetje overdreven: ‘Uit de signalen die ik heb ontvangen, leid ik niet af dat er massaal gestaakt zal worden op de luchthaven. Toch een beetje bizar dat ze zo reageren.’

Trein

De NMBS laat weten dat er geen stakingsaanvraag is ingediend. Vrijdag zal dus de normale dienstregeling aangehouden worden. ‘Wij verwachten geen echte hinder. Door de acties in andere sectoren kan het wel iets drukker zijn op de perrons, vooral tijdens de piekmomenten’, zegt woordvoerder Bart Crols. Om de betogers tijdig ter plaatse te krijgen, legt de NMBS wel extra treinen in.

Bus en metro

Volgens het ACLVB zal er bij De Lijn veel gehoor gegeven worden aan de betogingsoproep. De busmaatschappij is zich volop aan het voorbereiden op een moeilijke dag. Op de website stond eerder al te lezen dat de actiedag in heel Vlaanderen hinder zal veroorzaken voor de dienstverlening door bus en tram. De persdienst laat weten hoe dat er concreet zal uitzien.

Over heel Vlaanderen zal iets meer dan de helft van de bussen rijden. In Antwerpen wordt het meeste hinder verwacht. Daar zullen vrijdag slechts 52 procent van de ritten doorgaan. In de andere Vlaamse provincies schommelt dat percentage tussen de 60 en 63 procent. De alternatieve dienstregeling verschijnt morgen online.

Een gelijkaardig verhaal valt te horen bij de Brusselse metromaatschappij MIVB. ‘Doordat een deel van haar personeel deelneemt aan de vakbondsactie, verwacht de MIVB sterke hinder op haar net’, aldus de website. Er wordt aangeraden om naar alternatieve oplossingen te zoeken om je vrijdag door Brussel te verplaatsen.

Post

Ook bij Bpost verwachten ze stakers, maar de impact op hun werking zal vermoedelijk beperkt blijven, zegt woordvoerder Veerle Van Mierlo. ‘Vertragingen zijn niet uitgesloten, maar het zal wel meevallen, denk ik. We doen er alles aan om extra handen in te zetten om de hinder zoveel mogelijk te beperken.’

Andere sectoren

‘Traditioneel worden er heel wat betogers verwacht uit de metaalsector’, zegt ACLVB-voorzitter Coppens. ‘Bij de actie van 9 november lagen de bedrijven in de Gentse haven op bepaalde plaatsen stil, dus van die richting verwachten we opnieuw actievoerders. En ook bij een aantal non-profitorganisaties zullen er wel mensen misnoegd zijn.’

Of die enkelingen ook effectief een impact zullen hebben op de productie of de werking van bedrijven, is moeilijk te zeggen. Aangezien er geen massale oproep is gedaan om te staken, lijkt de hinder bij privébedrijven over het algemeen beperkt te blijven.