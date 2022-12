Ook in Nederland leeft het debat rond de terugkeer van de wolf. Woensdag werd een video op Twitter gedeeld van een wolf die wel heel dicht bij de achtertuinen van enkele appartementsgebouwen in Nijmegen kwam. Maar de maker van de beelden tweette dat hij het vooral ‘sneu’ vond voor het dier dat ‘overduidelijk op zoek was naar een rustiger gebied’.