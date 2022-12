Partner van Eva Kaili bekent corruptie

Francesco Giorgi heeft bekentenissen afgelegd in de corruptiezaak rond het Europees Parlement. Hij zet hiermee zijn partner, Europees parlementslid Eva Kaili, uit de wind.

Francesco Giorgi, medewerker in het Europees Parlement voor de sociaaldemocraten van de SD&D, heeft bekend dat hij deel uitmaakt van een organisatie die op vraag van Qatar en Marokko geld uitdeelt om beslissingen in het Europees parlement te beïnvloeden.

Spin in het web is, volgens Giorgi, het voormalig Europarlementslid Pier Antonio Panzeri, van wie Giorgi lang de medewerker was. Dat blijkt uit een document dat het Belgische gerecht naar de Italiaanse collega’s stuurde en waar de Italiaanse krant La Repubblica, Le Soir en Knack vandaag over berichten. Belgische gerechtelijke bronnen bevestigen de inhoud aan De Standaard.

De contacten met Marokko zouden verlopen zijn via de huidige ambassadeur in Polen, Abderrahim Atmoun, en agenten van de Marokkaanse geheime dienst DGED, die verantwoordelijk is voor spionage in het buitenland.

Giorgi zegt ook dat hij ‘vermoedt’ dat het Belgische Europarlementslid Marc Tarabella (SD&D) en het Italiaanse parlementslid Andrea Cozzolino (SD&D), van wie Giorgio de parlementair medewerker is, geld kregen. Tarabella ontkent dat.

Opvallend is, volgens onze bronnen, dat Giorgi hiermee alle schuld op zich neemt en zijn partner, Eva Kaili, ondervoorzitter van het Europees parlement en tevens moeder van zijn kind, helemaal uit de wind zet.

De vraag is in hoeverre zijn bekentenis waarheidsgetrouw is. Het was Kaili zelf die in het Europees parlement openlijk de pro-Qatar kaart trok, vaak tot verbazing van haar eigen SD&D-collega’s. Het was ook Kaili’s vader die betrapt werd met een reiskoffer met 750.000 euro aan vermoedelijk corruptiegeld.

De centrale figuur in dit hele verhaal is Pier Antonio Panzeri (SD&D), voormalig Europes parlementslid, die de voorbije jaren in Brussel actief was in de ngo Fight Impunity, een ngo die vooral gebruikt lijkt te worden als vehikel om corruptiegeld binnen te halen.

Kaili verscheen gisteren niet voor de raadkamer die haar aanhouding moest verlengen. Ze vroeg om uitstel.