Na de wedstrijd Frankrijk-Marokko werd in Parijs een groep van 40 mensen gearresteerd die met illegale wapens en extreemrechtse sympathieën onderweg was naar de Champs-Elysées. In Montpellier kwam een tiener om nadat een autobestuurder op hem inreed.

Tienduizenden Fransen kwamen woensdagavond op straat om de overwinning te vieren van de nationale ploeg tegen Marokko in de halve finale van het WK voetbal. Dat gebeurde grosso modo in opperste feeststemming, begeleid door luid getoeter en enig vuurwerk. Hier en daar werd de sfeer grimmig.

Dat gebeurde niet zonder ongelukken. In Montpellier kwam een 14-jarige jongen om nadat hij was aangereden door een autobestuurder. Op videobeelden die op sociale media rondgaan, is te zien hoe een groep jongeren naar een witte wagen loopt, die stilstaat in de file. Wanneer de jongeren een Franse vlag trekken die hangt uit het raam, start de bestuurder de wagen bruusk en rijdt in op de groep jongeren, waarna hij aan hoge snelheid wegrijdt. Daarbij werd een 14-jarige jongen overreden, die zwaargewond naar het ziekenhuis werd afgevoerd. Daar overleed hij woensdagavond aan zijn verwondingen. De wagen werd na afloop door het parket aangetroffen in de buurt, maar de bestuurder is voortvluchtig en wordt gezocht.

Gewapende groepen

In Parijs werd een honderdtal arrestaties verricht (tegenover 212 in Brussel). Onder hen een groep van veertig mensen die onderweg was naar de feestelijkheden op de Champs-Elysées met illegale wapens. Zij werden aangehouden als ‘organisatie met het oog op het plegen van geweld’ en illegale wapendracht. Verschillende leden van de groep stonden bekend bij de politie als leden van een ultrarechtse beweging. ‘Ze waren duidelijk van plan om de strijd aan te gaan op de Champs-Elysées’, zo citeerde persagentschap AFP een bron bij de Franse politie.

Ook in Lyon trok een groep extreemrechtse jongeren naar de feestelijkheden op de Place Bellecour. Er ontstond een gevecht en de politie moest tussenbeide komen. Er waren zeven arrestaties - twee ervan betreffen extreemrechtse militanten. In Avignon werden acht arrestaties verricht wegens geweerschoten.