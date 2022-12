In Antwerpen en Brussel werd het na de voetbalwedstrijd Marokko-Frankrijk even grimmig, in confrontaties tussen politie en relschoppers. In Brussel werden 209 mensen gearresteerd; in Antwerpen 85.

Marokko moest de duimen leggen voor Frankrijk in de halve finale van het WK voetbal, maar dat hield zowel in Brussel als Antwerpen verschillende supporters niet tegen om vuurwerk af te steken. Dat werd niet zozeer ingezet als vreugdevuur, maar werd ook afgeschoten richting de ordediensten. ‘Dat was inclusief zwaar cobra-vuurwerk’, zegt Willem Migom, woordvoerder van de Antwerpse politie. ‘Aanvankelijk hebben de buurtvaders en vrijwilligers de gemoederen een tijdlang onder controle gehouden, zeker op het Kiel, maar wie nadien nog op straat was, had duidelijk slechte bedoelingen.’

Op het Kiel werd uiteindelijk een groepje teruggedreven door de politie en opgepakt. Het ging om een dertigtal personen. Op de Turnhoutsebaan werden nog eens 55 mensen gearresteerd. Daar moest ook het waterkanon even worden ingezet en werden verschillende voertuigen onderschept nadat er vuurwerk uit was afgestoken. Er vielen nergens gewonden.

Van de 85 gearresteerden in Antwerpen waren er 20 minderjarig.

Groene hesjes

De Brusselse politie deed op haar beurt 209 administratieve aanhoudingen, waarvan 51 bij minderjarigen, in het hele Brusselse Gewest. Daar werden ook vier gerechtelijke aanhoudingen verricht. ‘Er was sprake van ordeverstoring, opzettelijke vernielingen aan twee politievoertuigen en het bezit van cobra-vuurwerk, dat verboden is in België’, zegt Ilse Van de keere, woordvoerster van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene, waar bijna alle aanhoudingen gebeurden. In de buurt van de Lemonnierlaan, waar het volk de vorige keren toestroomde om te vieren, sloeg de sfeer vrij snel om. Een haag van buurtbewoners in groene hesjes kon de gemoederen niet bedaren. Amokmakers richtten hun vuurwerk richting de ordediensten en de vrijwilligers.

Daarover getuigde Bart Van De Ven, die naar de wedstrijd was getrokken in zo’n groen vestje, het uniform van de buurtbewoners die de rust willen bewaren. ‘Vanavond stonden we volledig buitenspel. Zo’n steekvlam, daar kunnen wij niet tegen beginnen. Maar het ging slechts om een kleine groep jonge gasten. De rust is snel weergekeerd.’

De politie chargeerde en wist mensen richting de ring te drijven. Het waterkanon en traangas werden ingezet. ‘Het is niet normaal’, getuigde Marwan Amri aan de reporter van De Standaard. ‘Aan beide kanten. Vuurwerk naar mensen schieten? We mogen blij zijn dat er geen ongelukken zijn gebeurd. Maar het traangas van de politie aan de andere kant treft weer teveel onschuldige mensen die in het midden zitten.’

Rond 23 uur keerde de rust weer. Er is niet sprake van veel schade, behalve aan enkele politievoertuigen. Ook in Brussel werden geen gewonden geteld.