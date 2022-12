Politie schiet man dood aan woning in Tessenderlo

Een man is aan een woning in Tessenderlo omgekomen bij een schietincident met de politie. Hij zou met een vuurwapen op de agenten zijn afgestormd.

De schietpartij gebeurde aan een afgelegen woning op de rustige Jagersweg, die tussen de deelgemeenten Schoot en Engsbergen ligt. Vermoedelijk werd de politie Beringen/Ham/Tessenderlo opgeroepen voor een geval van intrafamiliaal geweld in de woonst. In elk geval kwam de politie in groten getale ter plaatse.

Volgens de eerste info zou een man gewapend met een vuurwapen op de agenten afgestormd zijn. Daarop zou de politie het vuur hebben geopend, al is het nog niet duidelijk hoeveel schoten er werden gelost. De man werd geraakt en overleed aan zijn verwondingen.

Na de schietpartij werd de omgeving rond de woning afgespannen met politielint. Omdat de politie Beringen/Ham/Tessenderlo zelf betrokken was bij de schietpartij, zal het onderzoek extern moeten gebeuren. Het parket Limburg kon woensdagavond enkel bevestigen dat een man was omgekomen bij een schietincident met de politie.