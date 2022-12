Vrij zonnig met enkele wolkensluiers

Er hangen donderdag enkele wolkensluiers maar daarnaast is het vrij zonnig. Het blijft droog al kan er aan zee een bui vallen en daar hangen ook soms wat stapelwolken. Het wordt iets minder koud met nog maxima van +5 graden aan zee, rond +3 graden in het centrum en -2 graden in de Hoge Venen, meldt het KMI.

De wind waait zwak uit veranderlijke richting en wordt later aan zee matig uit het noorden tot noordwesten.

Donderdagavond is het meestal lichtbewolkt en koelt het snel af. Vannacht komen er vanuit het noorden meer lage wolkenvelden opzetten en kan er plaatselijk aanvriezende nevel of mist gevormd worden. In het westen van het land kan een (winterse) bui vallen met lokaal kans op gladheid. De minima schommelen tussen +1 graad aan zee en -12 graden (of lokaal wat kouder) in de Ardennen. De wind waait zwak uit veranderlijke richtingen, maar aan de kust staat er een matige wind uit noordelijke richtingen.

Vrijdag blijft het vrijwel overal droog en start de dag koud met aanvriezende mistbanken en in het oosten van het land ook lage bewolking. Geleidelijk wordt het in de meeste regio’s zonnig, maar in het oosten blijft het op meerdere plaatsen waarschijnlijk bewolkt en grijs. Aan de kust is er kans op een bui vanaf de Noordzee. De maxima liggen tussen -3 graden in de Hoge Venen, rond 1 graad in het centrum en 4 graden vlak aan zee. Ook in het zonnige Lotharingen stijgen de temperaturen tot 3 graden.