Feestsfeer in Brussel slaat meteen om na affluiten Marokko-Frankrijk

De 0-2 nederlaag van komt Marokko tegen de Fransen verjaagt de feeststemming in de hoofdstad. De politie chargeert en er wordt met vuurwerk gegooid richting agenten.

De sfeer op straat is grimmig. Er wordt vuur gestookt op straat en een gebouw waar een Franse vlag uithangt kan niet op goedkeuring rekenen. De politie probeert amokmakers richting de ring te duwen. Het waterkanon werd reeds ingezet.

Veel volk

Volgens onze reporter ter plaatse zakte veel volk af naar de Brusselse cafés om Marokko-Frankrijk te volgen. Sommige plekken zijn zelfs speciaal afgehuurd voor de match, andere zitten propvol. Brusselaars met allerlei achtergronden tekenden present om mee te supporteren voor Marokko. Of in sommige gevallen tégen Frankrijk.

Aanvankelijk was er veel hoop en enthousiasme, al die kreeg die bij elke doelpoging van de Fransen een dreun. Gezang en geklap moesten de sfeer erin houden. ‘We hebben hoop tot de laatste minuut’, klonk het. Toch kon dat er verschillende fans niet van weerhouden om vroegtijdig huiswaarts te keren. De tweede Franse goal hakt er stevig in en verjaagt de feeststemming.

Foto: BELGA

Voorbereid op spanningen

Door tumult na vorige voetbalwedstrijden in de hoofdstad, had de politie zich voorbereid op rellen. Er is extra politie aanwezig en er komt versterkte samenwerking onder politiezones. Handelaars sloten hun vitrines af om schade te vermijden. Ook Parijs had zich voorbereid op rellen.