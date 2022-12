Leeuwen van de Atlas klauwen niet tegen Frankrijk

Uitgerekend in de wedstrijd waarin de ‘Leeuwen van de Atlas’ lieten zien dat ze ook kunnen voetballen, verdween Marokko uit het toernooi. Frankrijk won met 2-0 en probeert zondag tegen Argentinië het eerste team sinds 1962 te worden dat zijn wereldtitel verlengt.

Wat liep er mis bij Marokko in het begin van de eerste helft? Vijf wedstrijden lang had de ‘muur’ van Marokko geen krimp gegeven – alleen tegen Canada had het een owngoal geslikt. Maar in de halve finale tegen Frankrijk moest doelman Bounou zich al na minder dan vijf minuten omdraaien – de snelste goal in een halve finale op een WK sinds 1958.

Antoine Griezmann, misschien wel de beste speler van ‘Les Bleus’ dit toernooi, kon doorgaan in de zestien meter en Kylian Mbappé aanspelen. Die trok als een magneet alle Marokkaanse verdedigers naar zich toe. De mee opgerukte linksachter Theo Hernandez werd helemaal vergeten en scoorde atletisch, met een soort karatetrap, de 1-0.

De Marokkaanse bondscoach Walid Regragui keek knarsetandend toe. Hij was voor deze wedstrijd afgeweken van zijn vaste spelsysteem en had een extra verdediger tussen de lijnen gebracht. Het idee was om Achraf Hakimi op rechts en Noussair Mazraoui op links in een meer aanvallende rol te brengen. Standard-middenvelder Selim Amallah was de pineut en moest op de bank beginnen. Veel rendement leverde het nieuwe systeem niet op. Na balverlies van Romain Saïss trapte Olivier Giroud de potentiële 2-0 op de paal.

Slijtageverschijnselen

Halfweg de eerste helft moest Regragui bijsturen. Saiss viel opnieuw geblesseerd uit met een hamstringblessure, terwijl vlak voor de aftrap ook al Nayef Aguerd had moeten afhaken wegens een gelijkaardige spierblessure. De magische ren van Marokko op dit WK vertoonde steeds meer slijtageverschijnselen. Selim Amallah viel in en Marokko schakelde opnieuw over naar zijn vertrouwde bezetting met dubbel bezette flanken.

Door die terugkeer naar het vertrouwde systeem begon Marokko beter te spelen. Dit was de wedstrijd waarin de Leeuwen van de Atlas lieten zien dat ze wel degelijk konden voetballen en aanvallende patronen op de helft van de wereldkampioen konden leggen. Frankrijk loerde vooral op de tegenaanval en Aurélien Tchouameni leverde eerst Kylian Mbappé en daarna Olivier Giroud een goeie kans aan. In het slotkwartier van de eerste helft drong Marokko aan. Na een serie standaardfasen ging het luchtalarm in het strafschopgebied van Hugo Lloris af. Valladolid-verdediger Jawad El Yamiq trapte een spectaculaire ‘bicycle kick’ tegen de paal.

Heel Marokko vraagt zich nog in lengten van jaren af wat gebeurd zou zijn als de omhaal van El Yamiq was binnengegaan. Hij zou vast en zeker de ‘Puskas Award’ voor mooiste goal van het jaar hebben gewonnen. Hij zou ook voor een van de meest iconische WK-goals in de geschiedenis hebben getekend. Maar zou hij ook Marokko in de finale hebben gebracht?

Niet de ‘Leeuwen van de Atlas’, maar ‘Les Bleus’ toonden zich defensief de stevigste ploeg van het WK. Ook in de tweede helft bleef Marokko aanvallen, maar gaf Frankrijk geen krimp. Ibrahima Konaté, een verdediger die amper mag meespelen bij Liverpool, ruimde al het gevaar op. Konaté speelde door de afwezigheid van Dayot Upamecano, die net als Adrien Rabiot wegens een stevige verkoudheid – het gevolg van de airco in Qatar – was uitgevallen. Hij was de beste man op het veld.

Frankrijk bleef op de tegenaanval loeren. Kylian Mbappé werd onderuit getackeld door Sofyan Amrabat, maar zou nog één keer de hoofdrol opeisen. Na 78 minuten zetten hij een een-twee op en wrong hij zich tussen drie Marokkanen door. Hij vond de ingevallen Randal Kolo Muani, die zijn eerste WK-goal mocht scoren.

De Franse president Emmanuel Macron veerde recht uit zijn sofa in het Al Bayt-stadion, een speciaal voor het WK opgetrokken ‘tent’ die na het WK weer wordt opgeplooid.

Ondanks de dubbele achterstand bleef de wedstrijd onderhoudend tot het einde. Marokko bleef aandringen, maar Azzedine Ounahi van Angers, misschien wel de grootste ontdekking van dit WK, kreeg de bal er niet in.

Frankrijk had net als in zijn halve finale in 2018 tegen België het nodige meeval, maar staat met efficiënt en realistisch voetbal in de finale. Als het zondag Lionel Messi en de zijnen kan bedwingen wordt het na Brazilië in 1962 het eerste team dat zijn wereldtitel verlengt.