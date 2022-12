Iran geschorst uit VN-vrouwencommissie

Iran is zeker tot 2026 weggestemd uit een VN-commissie die zich inzet voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen. De VS nam een voortrekkersrol in het dossier en ook België stemde voor de uitzetting.

29 stemmen voor, acht tegen en zestien onthoudingen. Met die uitslag geven leden van de VN-vrouwencommissie aan dat ze Iran niet meer willen zien op hun vergaderingen. De stemming kwam er op vraag van de ambassadrice van de VS.

‘Dit is het voornaamste VN-orgaan om gendergelijkheid te promoten. Irans lidmaatschap is een lelijke vlek voor de geloofwaardigheid van de commissie’, beargumenteerde ze. Voor haar land is het lidmaatschap onverzoenbaar met de harde aanpak van demonstranten in eigen land. Daar komen mensen op straat om onder meer de belabberde staat van vrouwenrechten aan te kaarten. Ook ons land volgde de redenering van de Verenigde Staten en stemde voor de uitzetting.

Iran heeft zich sterk geweerd tegen een schorsing. De ambassadeur bij de VN noemde de stemming ‘vijandig beleid tegenover de Iraanse bevolking’. Onder de tegenstemmers bevindt zich ook bondgenoot Rusland en China. Die laatste vindt de schorsing ‘een gevaarlijk precedent’.