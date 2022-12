VRT Taal gaat offline in 2023

De website ‘VRT Taal’ krijgt een roemloos einde. ‘Het was niet langer zinvol, als er ook websites zijn als Taaladvies’, klinkt het bij de VRT.

De taaladviessite VRT Taal van de openbare omroep krijgt niet langer updates en gaat op 1 januari 2023 onherroepelijk offline. Met die beslissing dreigt het Nederlands in de Vlaamse media nog meer uiteen te lopen, klinkt het bij onze chef eindredactie Astrid ­Houthuys.

‘Het is dubbelop’, hoort onze redactie bij de VRT. Het is niet langer zinvol om de website VRT Taal draaiende te houden als er ook websites bestaan zoals Taaladvies van de Vlaamse overheid, het Groene Boekje of de Van Dale.

Dat de website verdwijnt, is ook een verlies voor de redactie van De Standaard, zegt onze chef eindredactie. ‘We volgden vaak de openbare omroep en overlegden met hen over schrijfwijzen, transcriptie of uitspraak. Het ging altijd om erg concrete, praktische en sterk onderbouwde adviezen.’

Hoewel de alternatieven voor VRT Taal zeker kwalitatief zijn, dreigt een kakofonie aan schrijfwijzen of uitspraak binnen de Vlaamse media. ‘Het wordt niet langer volgen, maar zoeken. Dan zullen verschillende media tot uiteenlopende oplossingen te komen.’