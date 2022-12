Trump ziet veel Republikeinen naar DeSantis trekken

Twee op de drie Republikeinen willen liever niet Donald Trump als presidentskandidaat in 2024.

Peilingen zijn geen verkiezingen. Die van USA Today en de Suffolk University is echter doorgaans zeer degelijk en wijst op een Donald Trump in vrije val. Dat is alarmerend voor hem, zo kort nadat hij in een vlucht vooruit al uiterst vroeg zijn kandidatuur voor het presidentschap in 2024 had aangekondigd.

Gevraagd naar hun voorkeurskandidaat, antwoordde 31 procent van een grote groep Republikeinen en naar die partij neigende onafhankelijken ‘Donald Trump’, maar haast dubbel zoveel (61 procent) noteerde ‘een andere kandidaat’.

Van een desavouering van het trumpisme is geen sprake: voor het overgrote deel van de ondervraagden moet de populistisch-nationalistische lijn behouden worden, maar met een nieuw ­gezicht om het te verkopen.

45 procent van de ondervraagden hoopt dat Trump zijn kandidatuur intrekt, slechts 47 procent hoopt dat hij aan de voorverkiezingen deelneemt. 65 procent hoopt dat Ron DeSantis, de gouverneur van Florida, zich kandidaat stelt.

Een deel van de ondervraagden lijkt het met Trump als persoon ­gehad te hebben. 64 procent heeft nog een positief beeld van Trump, maar 23 procent een negatief. Ongeziene cijfers sinds Trump in 2016 president werd. Vooral twijfels over Trumps kansen als kandidaat lijken er hard te hebben ingehakt. De peilers vroegen ook kiezers van alle gezindten naar hun stemkeuze indien er vandaag verkiezingen zouden zijn. Trump zou met 40 procent tegen 47 procent verliezen van Joe Biden, terwijl DeSantis Biden met 47 procent tegen 43 procent zou verslaan.

‘Republikeinse kiezers en andere conservatieven hebben kennelijk zin in trumpisme zonder Trump’, concludeerde David Paleologos, directeur van het Suffolk University Political Research Center, in USA Today. Volgens een andere peiling deze week zou DeSantis bij voorverkiezingen 52 procent behalen, en Trump slechts 38 procent.

Hopen op verdeeldheid

Toch wil dat nog niet per se zeggen dat Trumps dagen geteld zijn, waarschuwde Paleologos ook. In een duel voor de nominatie met DeSantis lijkt Trump vandaag kansloos. Maar als er zich vele uitdagers voor Trump melden en die verdelen de koek onderling, kan Trump net als in 2016 in een afvalrace toch nog aan het langste eind trekken. Alleen is verre van duidelijk hoe hij dan ook de nationale verkiezing tegen Biden of een andere Democraat moet winnen.

In een andere recente peiling is Trump wel nog duidelijk nummer één. Achteruit gaat hij echter sowieso. En dat terwijl andere kandidaten als DeSantis en oud-vicepresident Mike Pence alleen nog maar met de kandidatuur flirten, en alleen Trump de zijne al officieel gemaakt heeft.

DeSantis gedraagt zich wel steeds zelfverzekerder. Hij werd populair met zijn verzet tegen coronaverplichtingen en heeft nu een officieel onderzoek aangekondigd naar ‘wanpraktijken bij vaccinatie in zijn staat’. In Florida vielen nochtans disproportioneel veel coronadoden.