Zes arrestaties in drugsonderzoek na huiszoekingen in en rond Antwerpen

De Antwerpse federale gerechtelijke politie (FGP) heeft in een nieuw drugsonderzoek dat gelinkt is aan het beruchte onderzoek naar telefoondienst Sky ECC zes verdachten opgepakt. De spilfiguur is een 42-jarige man uit Borgerhout, die zou samenwerken met Nederlandse bendes om uithalingen van cocaïne in het havengebied te organiseren.

Volgens het parket kwam het onderzoek op gang dankzij gekraakte berichten uit het Sky ECC-onderzoek. Er kwam aan het licht dat een veertiger uit Borgerhout een centrale rol zou spelen in een crimineel netwerk dat tot in Nederland leidde. De man zou de uithalingen van grote partijen coke uit de haven regelen, en zou zelf pakken met drugs krijgen als (een deel van de) betaling. Die verkocht hij dan weer verder via zijn contacten.

De politie heeft al tien uithalingen aan de organisatie in kwestie kunnen linken, waarbij tussen november 2019 en juli 2020 minstens 3,6 ton cocaïne zou zijn ingevoerd. Woensdag gingen de speurders over tot huiszoekingen. Die gebeurden op elf locaties in Antwerpen, de Antwerpse districten Borgerhout en Hoboken, Stabroek en Lede.

Bij de invallen werden zes mannen opgepakt en trof de politie onder meer 50.000 euro cash, telefoontoestellen en luxegoederen aan. De onderzoeksrechter heeft de zes verdachten intussen laten aanhouden.