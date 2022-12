Ron DeSantis klopt in nieuwe peiling Donald Trump en Joe Biden in 2024

Republikeinen verkiezen niet voormalig president Donald Trump, maar gouverneur van Florida Ron DeSantis als presidentskandidaat in 2024. Het is de eerste keer dat DeSantis zo overtuigend over Trump springt in een nieuwe peiling.

Republikeinen willen Trumpisme zonder Trump. Althans, dat valt af te leiden uit een nieuwe peiling van USA Today en de universiteit van Suffolk. Volgens de peiling zou Republikeins presidentskandidaat Donald Trump het niet halen tegen huidig gouverneur van Florida Ron DeSantis. Vooral opvallend is hoe sterk de Republikeinse gouverneur over de voormalige president springt: met maar liefst 23 procentpunten. Iets meer dan de helft van de Republikeinen zou DeSantis verkiezen boven Trump als kandidaat van de Republikeinse partij. Ongeveer een derde van de Republikeinen wil dat niet.

De peiling bewijst hoe sterk de populariteit van Trump gekelderd is, zegt USA Today. Een halfjaar geleden wilde nog 60 procent van de Republikeinen dat Trump opnieuw voor het presidentschap zou gaan. Dat daalde de voorbije maanden gestaag tot 56 procent in oktober, tot uiteindelijk 47 procent vandaag. Ook in een andere peiling, een van The Wall Street Journal, bleek DeSantis de voormalige Republikeinse president te kloppen tijdens de voorverkiezingen.

Toch is er ook goed nieuws voor Trump. In een peiling van Morning Consult staat Trump op kop met 18 procentpunten met DeSantis. Op de Amerikaanse peilingsite FiveThirtyEight haalt Trump het in de meeste gevallen van zijn mogelijke Republikeinse tegenstander.

Kans voor Trump

‘Er is een nieuwe sheriff in town’, zegt David Paleologos, directeur van het Politiek Onderzoekscentrum van de universiteit van Suffolk, tegen USA Today. ‘DeSantis troeft niet alleen Trump af bij de algemene kiezers, maar ook bij de Republikeinse kiezers die de basis van de voormalige president vormden. Republikeinen en conservatieve onafhankelijken willen steeds vaker het Trumpisme zonder Trump.’

Paleologos sluit wel niet uit dat Trump opnieuw een nominatie van de Republikeinse Partij zou kunnen verzilveren. De partij is volgens hem nog steeds erg verdeeld, waardoor er – net als in 2016 – meerdere Republikeinen zich kandidaat zouden kunnen stellen. ‘In dat geval heb je een recept voor een herhaling van de Republikeinse voorverkiezingen van 2016, toen Trump de rest van het verdeelde veld overleefde.’ In een één-op-één-match met DeSantis lijkt het de directeur onwaarschijnlijker dat Trump de nominatie in de wacht sleept.

Volgens de peiling van USA Today en de universiteit van Suffolk zou niet alleen Donald Trump, maar ook Joe Biden de duimen leggen voor Ron DeSantis. Mocht Biden het opnemen tegen DeSantis, zou de gouverneur het halen met 47 procent van de stemmen.