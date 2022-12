KU Leuven-rector Luc Sels wil praten over een hoger inschrijvingsgeld aan universiteiten en hogescholen voor studenten van wie de ouders meer verdienen. Dat idee opperde hij tijdens een gesprek met ROBtv.

Deze week raakte bekend dat ook de inschrijvingsgelden aan universiteiten en hogescholen vanaf volgend academiejaar met 11 procent zullen stijgen door de indexering. Een bachelor- of masterstudent in een modeltraject van zestig studiepunten zal dan 1092,1 euro betalen. Dit academie­jaar is dat al 979,6 euro. Dat bedrag wordt bepaald door de Vlaamse Codex Hoger Onderwijs.

‘Als rector van de KU Leuven valt mijn loon goed mee’, zei Sels eerder nog aan ROBtv. ‘Ik zou een hoger studiegeld kunnen betalen voor mijn studerende kinderen. Zo kunnen­ de studiekosten verzacht worden voor die gezinnen die het echt nodig hebben en bijvoorbeeld net boven de inkomensgrens zitten.’