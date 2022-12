Wetenschapper ontdekt clitoris bij slangen - en meteen ook zwart gat in onderzoek

Vrouwelijke slangen hebben clitorissen. Dat dit nu pas is ontdekt, bewijst hoe groot het taboe is op onderzoek naar vrouwelijke geslachtsorganen.

Voor het eerst voert een wetenschappelijke paper aan dat een vrouwelijke slang een clitoris heeft. Meer zelfs: ze heeft er zelfs twee. Dat blijkt uit een onderzoek van de Australische Universiteit van Adelaide, dat is gepubliceerd in Proceedings of the Royal Society B.

Het onderzoek gebeurde onder leiding van de Australische doctoraatsstudent Megan Folwell. Zij voert aan dat er amper of geen onderzoek werd verricht naar vrouwelijke geslachtsorganen. ‘Vrouwelijke genitalia zijn verdacht weinig bestudeerd vergeleken met hun mannelijke tegenhangers, wat ons begrip van voortplanting onder gewervelden erg beperkt.’

Het is al sinds de 19de eeuw bekend dat mannelijke schubreptielen een dubbel voortplantingsorgaan hebben, of een ‘hemipenis’. Pas in 1995 vond de Duitse wetenschapper Wolfgang Boehme een vrouwelijke tegenhanger. Tot nu toe ging wetenschappelijk onderzoek ervan uit dat het ging om reukorganen, of onderontwikkelde versies van de penis van mannetjesexemplaren. Een andere hypothese was dat het aangetroffen orgaan diende om mannetjes te stimuleren. Maar het nieuwe onderzoek veegt deze hypotheses resoluut van tafel, met de eerste gedetailleerde beschrijving van de slangenclitoris.

Als een hartje

Folwell begon haar onderzoek bij een gewone doodsadder, een zeer giftige slang die voorkomt in Australië. Daar stelde ze vast dat het vrouwelijke geslachtsorgaan een driehoek vormt, ‘als een hartje’. Het team van Australische en Amerikaanse onderzoekers onderzocht in totaal tien slangen uit negen soorten, waaronder de tapijtpython en de pofadder.

De grootte van de clitoris varieert tussen een en zeven millimeter. ‘Sommige clitorissen zijn erg gespierd en groot, andere zijn heel dun, uitgestrekt en klein’, zegt Jenna Crowe-Riddell, die meewerkte aan het onderzoek. De clitoris kan zwellen met bloed en bevat zenuwbundels die ‘mogelijk tactiele gevoeligheid aangeven, zoals bij de clitoris van zoogdieren’.

‘Slangen zijn heel tactiele dieren’, zegt Folwell aan het persagentschap AFP. ‘Dus de kans is groot dat ze een behoorlijke grote sensatie kunnen krijgen, zelfs door de huid heen.’

Volgens het onderzoek leidt stimulering van de slangenclitoris tot meer en langer durende copulatie, wat de kans op reproductie vergroot. Daarbij sluit Folwell de factor plezier niet uit, ‘gezien plezier zo’n belangrijk deel van reproductie is’.

Dat dit nu pas wordt ontdekt, komt volgens haar omdat er een taboe heerst op vrouwelijke geslachtsorganen. ‘Maar het is ook niet de makkelijkste vorm om te vinden. Vooral als je niet weet waar je moet zoeken, of wat je moet vinden.’