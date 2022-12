Vanavond staan de Leeuwen van de Atlas in Qatar tegenover Les Bleus. Marokko staat als eerste Afrikaans land in de halve finale van het WK, waar het nota bene zijn voormalige kolonisator treft. Pierre Vermeren, historicus aan de Franse Sorbonne en auteur van Le Maroc en 100 questions en tal van andere boeken over Marokko en de Maghreb, schetst het kader van deze historische match vol symboliek.

Frankrijk - Marokko is meer dan een voetbalmatch?

‘Voor de Fransen is het voetbal. Maar voor de Marokkanen is het meer. Voetbal is politiek. Het was bijna ondenkbaar dat hun ploeg hier zou staan. En ...