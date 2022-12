Lakse lobbyregels in Europa werken corruptie in de hand

Anderhalf miljoen euro cash. Zoveel vonden Belgische anti-corruptiespeurders vorige week bij huiszoekingen bij onder meer Eva Kaili, de vicevoorzitter van het Europees Parlement, en Pier Antonio Panzeri, een oud-parlementslid. Het geld kregen ze van Qatar om te lobbyen in het voordeel van de oliestaat. Qatargate is nu al het grootste corruptieschandaal binnen de Europese instellingen.





Hoe groot is de klap voor de behoeder van de rechtsstaat en democratie, die anderen graag met het vingertje wijst? Hoe problematisch is al dat gelobby in de Europese wijk? En waarom zijn Europese politici een ras apart en wanen ze zich vaak untouchable?

VOLG DS VANDAAG OP:

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS



Journalist Bart Beirlant | Presentatie Alexander Lippeveld | Redactie Sophie Faict | Eindredactie Yves Delepeleire | Audioproductie Pieter Schrevens | Muziek Brecht Plasschaert | Chef podcast Bart Dobbelaere

OVER DEZE PODCAST

In DS Vandaag zoomt een journalist van De Standaard elke weekdag in op een actuele kwestie.