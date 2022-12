Europa lanceert weersatelliet: dit is een raket die levens redt

Een nieuwe weersatelliet moet accurater stormen kunnen voorspellen. Europa lanceerde de satelliet met een Ariane-5-raket.

Vanaf de ruimtevaartbasis in Kourou, in Frans-Guyana, heeft het Europese ruimtevaartagentschap ESA met succes een raket gelanceerd die een grote impact zou kunnen hebben. Aan boord van de Ariane-5-raket zat de MTG-I1, een heel nieuw soort weersatelliet, die veel accuratere observaties en voorspellingen mogelijk moet maken. ‘Dit is de start van een nieuw tijdperk voor weervoorspellingen in Europa’, zegt Phil Evans, directeur van Eumetsat.

De satelliet zal rondjes draaien op zo’n 36.000 kilometer boven de evenaar. Hij zal elke tien minuten beelden genereren van Europa en Afrika, iets waar tot nu toe 15 minuten voor nodig waren. Ook de resolutie van de beelden zal een stuk beter zijn dan tot nu toe het geval was.

Bliksems

Uiteindelijk zal er een constellatie worden gevormd met twee beeldsatellieten en, voor het eerst, een geluidssatelliet. Die laatste, de Sounder 1, zal in 2024 worden gelanceerd en zal een verticale 3D-weergave van de atmosfeer maken. Zo zal die omstandigheden voor woelig weer al detecteren nog voor er wolken gevormd zijn. Dat moet overheden in Europa in staat stellen om sneller te reageren bij extreem weer, zoals de regenval die vorige zomer tot 180 doden leidde in België en Duitsland.

‘Deze data zullen meteorologen helpen om op tijd accurate voorspellingen te doen van snel ontwikkelende ernstige weeromstandigheden, zodat burgers, hulpverleners en autoriteiten de juiste actie kunnen ondernemen’, aldus Evans. ‘De satelliet zal continu bliksems in kaart brengen die flitsen tussen wolken onderling en tussen wolken en de grond. Dat is een primeur voor Europa, met grote voordelen voor de luchtvaart.’

Het duurt wel nog een jaar eer de satelliet effectief die rol kan vervullen. Tot dan wordt hij getest.