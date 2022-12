Burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) dreigt met boetes voor daklozen die kamperen in de openbare toiletten in het stadscentrum. Sommige mensen ‘wonen’ ’s nachts in de toilethokjes, er zijn matrassen en zelfs al microgolfovens gevonden. Er brak ook al meerdere keren brand uit.

‘Een dramatische afloop was niet ondenkbaar.’ Zo staat het in een besluit dat burgemeester De Clercq vorige week uitschreef. De situatie in de toiletten onder de stadshal van Gent en op andere plekken ...