Internationale pers lyrisch over Lionel Messi: ‘Een pretentieloze Mozart’

De prestatie van Lionel Messi tegen Kroatië, en dan vooral zijn assist voor de derde goal, inspireren de internationale kranten tot lovende, soms poëtische commentaren.

‘Hij staat op één match van de eeuwigheid, van Pelé, van Maradona en niemand anders’, schrijft Vincent Duluc van de Franse sportkrant L’Equipe. ‘Zijn huzarenstukje kwam er in de 69ste minuut (van de match tegen Kroatië, red.), toen in een partijtje worstelen met Josko Gvardiol de bal aan zijn linkervoet bleef plakken. In één actie haalde Messi de transferwaarde van Gvardiol met twintig procent naar beneden.’

Alle lof ten spijt toont Duluc zich ook kritisch: ‘Dit was niet het tweede doelpunt van Maradona tegen Engeland in 1986, maar wel een blijk van genie dat intact gebleven is in een trotse 35-jarige speler waarvan we vorig seizoen maar een schaduw hebben gezien.’

De vergelijking met Maradona was nooit ver weg. Het Italiaanse Corriere dello sportbijvoorbeeld pakte uit met de titel: ‘Het alter Diego’. Messi inspireerde de Argentijnse sportkrant Olé dan weer tot een nieuw werkwoord: ‘Leo bleef Maradona-en. En zeggen dat hij speelde met last aan de hamstrings’, klonk het. Het blad gaf in de beoordelingen Lionel Messi een tien. ‘Het is onmogelijk om nog beter te doen, wat een WK speelt Messi.’

Voor Barney Ronay van de ritse krant The guardian maakt het weinig uit of Messi dat WK nu wint of niet. ‘Moet Messi zijn einde nog tooien met dat ding, die wereldbeker des doods? Zijn genie zit niet in het winnen van een wereldbeker, maar in die slenterende figuur daar in de schijnwerpers, kleiner, ouder en alledaagser dan alle superatleten rondom hem, een pretentieloze Mozart die steeds weer buitengewone dingen laat gebeuren’, staat er te lezen.

‘Van welke planeet kom jij’, titelde de Spaanse sportkrant ASop de voorpagina. ‘Dit was een Messi voor de legende’, voegde Óscar Garciá daaraan toe. ‘Messi is vastbesloten om zijn geschiedenis en die van het WK voetbal te herschrijven. Om zijn tweede WK-finale te bereiken leverde hij een buitengewone prestatie af tegen Kroatië, dat niet in staat was om het onuitputtelijke genie af te stoppen. We hebben lang niet meer zo’n geïnspireerde Messi gezien. Hij drukte niet alleen zijn stempel met zijn doelpunt en assist, bij elk balcontact gaf hij de Kroaten het gevoel dat hij niet af te stoppen was.’