Saverys: Euronav moet fusieovereenkomst ‘verscheuren’

‘Verscheur’ de fusieovereenkomst tussen de Belgische oliereder Euronav en zijn sectorgenoot Frontline: dat is de boodschap die CMB-topman Alexander Saverys woensdagmorgen heeft gestuurd naar de raad van bestuur van Euronav.

De topman van de Belgische scheepvaartgroep CMB heeft woensdagmorgen een brief bezorgd aan de top van Euronav waarin hij hen aanraadt een punt te zetten achter het plan om samen te smelten met Frontline, een andere olietankerrederij die opereert vanuit de Bahamas en die in handen is van de Noors-Cypriotische scheepvaarttycoon John Frederiksen.

De brief komt er nadat CMB er begin deze week in geslaagd is om zijn belang in Euronav naar 25 procent te tillen. De Belgische scheepvaartgroep die gecontroleerd wordt door de redersfamilie Saverys stak daarvoor sinds begin december een tandje bij om Euronav-aandelen op te kopen. Daardoor werd de participatie in enkele dagen tijd opgetrokken van goed 22 naar 25 procent.

Topman Alexander Saverys windt er geen doekjes om dat daardoor het basisscenario van Euronav en Frontline om volledig te fuseren definitief van de baan is. ‘Zonder onze steun gaat dit niet meer en we zullen er ook nooit mee instemmen.’

Alexander Saverys, ceo van de scheepvaartgroep CMB. Foto: rr

Saverys erkent dat de twee olierederijen nog een tweede scenario hebben. Als Frontline erin slaagt de helft van de aandeelhouders van Euronav te overtuigen om in te stemmen met het fusieplan, kunnen de twee oliereders wel aangestuurd worden door één directie. Maar dat is volgens Alexander Saverys een zeer ‘suboptimaal’ scenario. ‘Het zou heel wat belangenconflicten veroorzaken tussen beide bedrijven en dat zal voor alle betrokken partijen waardeverlies veroorzaken.’

Voor de topman van CMB zet het fusieplan van Euronav en Frontline de discussie op scherp over de toekomst van de Belgische oliereder. Alexander Saverys vindt het hoog tijd dat een bedrijf dat gespecialiseerd is in het vervoer van ruwe olie de steven wendt en gaat investeren in de vergroening van zijn vloot en de vergroening van de producten die het wil vervoeren. ‘Dit gaat over een fundamenteel verschil in visie. Het fusieplan staat symbool voor kortetermijndenken, waarbij het vooral gaat over het uitkeren van dividenden, terwijl CMB een plan heeft waarin de toekomst op lange termijn van Euronav centraal staat’

Het Belgische Euronav en zijn sectorgenoot Frontline staan beiden aan de top van het maritieme vervoer van ruwe olie. Met de fusie zouden ze veruit de grootste onafhankelijke olierederij ter wereld worden.