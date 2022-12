Burgemeester De Wever communiceert karig over cyberaanval

Her en der klinkt gemor over de karige ­communicatie van de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) over de cyberaanval op de stad.

Vorig weekend sprak Bart De ­Wever (N-VA) met Het Laatste Nieuws en VTM, maar bij geen van beide media werden vragen ­gesteld over de cyberaanval die nu al meer dan een week zijn stad ­lamlegt. Ook de politieke reacties blijven achterwege. Een vergelijkbaar probleem in Brussel zou ­ongetwijfeld meer wind zaaien.

Toch heeft de burgemeester ­gecommuniceerd. Vorige vrijdag stond hij even de plaatselijke ­zender ATV te woord, met een weerslag in Gazet van Antwerpen de dag nadien. De Wever benadrukte dat dergelijke aanvallen zich ook ­elders in Europa voordoen en gaf toe dat het heropstarten van alle systemen enkele weken kon ­aanslepen.

De vraag over het gebrek aan ­beveiliging ontweek hij evenmin. Bij het Havenbedrijf en de politie zat het allemaal goed op dat vlak, maar de stad liep inderdaad ­achter: ‘Zo’n brede omgeving, met ­zoveel toepassingen. (...) Het lijdt geen twijfel dat we hieruit lessen trekken.’ De Wever gaf ten slotte een reden voor zijn terughoudendheid: er loopt een gerechtelijk ­onderzoek, bovendien is er losgeld gevraagd. ‘De cybercriminelen volgen elke communicatie op de voet, desnoods via Google Translate.’

Op de gemeenteraad maandag mag de burgemeester ongetwijfeld een rits vragen verwachten. Ondertussen blijft de communicatie strak gestroomlijnd. Daarbij valt op dat de verantwoordelijkheid daarvoor bij Dirk ­Delechambre ligt, de ambtelijke woordvoerder van de stad. De politieke woordvoerders blijven buiten beeld. ­

Volgens Johan Vermant, De ­Wevers woordvoerder, is dat ­logisch. De gevolgen van de aanval zijn in de eerste plaats admini­stratief. Het lijstje gevolgen is best impressionant en staat ook op de webstek van de stad vermeld. ‘Het beleid werkt volop aan een oplossing. Maar zolang die er niet is, kan daarover ook niet ten gronde ­gecommuniceerd worden. Het is wachten tot de cyberaanval voorbij is en het gerecht zijn werk heeft ­gedaan voor de stad meer infor­matie kan geven.’

In de Kamer specialiseerde ­Antwerpenaar Michaël Freilich (N-VA) zich in cybercriminaliteit. Meer dan eens gaf hij flinke kritiek op de federale aanpak. Hij ziet de aanval op Antwerpen als de ­zwaarste uit de geschiedenis. ‘Dit is echt een wake-upcall.’ Volgens Freilich moeten de gemeenten met Vlaanderen samenwerken om een collectieve beveiliging uit te ­werken. ‘In Antwerpen is er geen sprake van schuldig verzuim. Er zijn best wat stappen gezet. Maar het is niet eenvoudig om de goede profielen te vinden. Bovendien moeten de ­nodige budgetten ­vrijgemaakt worden.’