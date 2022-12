Sneeuw ruimt plaats voor opklaringen

Woensdagochtend is het zwaarbewolkt met ten zuiden van Samber en Maas nog wat sneeuwval, die een tapijtje van enkele cm kan vormen. Geleidelijk trekt deze sneeuwzone weg naar het oosten. In het noorden verschijnen er opklaringen en tegen het einde van de dag breiden deze zich uit naar het centrum van het land, meldt het KMI.

De maxima liggen rond -3 graden op de hoge plateaus van de Ardennen, rond 0 graden in het centrum en rond +2 graden aan zee. De wind waait meestal zwak en draait naar het noorden.

Woensdagavond en -nacht is het overwegend droog met brede opklaringen over het noorden van het land en meer bewolking in de Ardennen. Het wordt nog eens zeer koud met minima tussen -4 en -7 graden in de meeste streken en tussen -7 en -13 graden in de gebieden ten zuiden van Samber en Maas. In de Oostkantons kan het lokaal zelfs nog kouder worden. De wind waait meestal zwak uit het noorden tot het noordoosten.

Donderdag is het overwegend droog en gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt. Boven de Noordzee kunnen zich enkele buien ontwikkelen, die eventueel de kust kunnen bereiken. ‘s Namiddags krijgen we opklaringen vanaf het noorden. De maxima liggen rond -2 graden in de Hoge Venen, rond +2 of +3 graden in het centrum en rond +6 graden aan zee. De wind waait zwak uit veranderlijke richting en wordt later aan zee matig uit het noorden.