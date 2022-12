Nieuwe Belgische bondscoach moet ‘seriewinnaar’ zijn

De Belgische voetbalbond mikt hoog in zijn zoektocht naar een nieuwe bondscoach. ‘Een seriële winnaar’ die ‘weet hoe prijzen te pakken in topcompetities’ en ‘fulltime beschikbaar’ is, staat in de online jobadvertentie. Het zijn opvallende verschillen tegenover de profielschets die in 2016 leidde tot de aanstelling van Roberto Martínez. Van Belgische clubs houdt de bond zijn handen af, maar mogelijk probeert de ‘taskforce’ van de bond in het buitenland een trainer te ‘kapen’.