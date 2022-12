Messi heeft afspraak met de geschiedenis

Lionel Messi (35) heeft zondag een afspraak met de geschiedenis. Met een wereldtitel tegen Frankrijk of Marokko wil de nummer tien van Argentinië voorgoed uit de schaduw van die andere legendarische nummer tien, Diego Armando Maradona, treden.

Vier dagen na de slag om het Lusail-stadion is een nieuwe versie van Lionel Messi opgestaan. Niet langer de kwade man, die het na de overwinning met penalty’s tegen Nederland nodig vond verhaal te halen bij trainers en spelers van de tegenpartij. Wel opnieuw de speler die decennialang kinderkamers en videospelletjes sierde. De beste voetballer van zijn generatie vond in de halve finale tegen Kroatië opnieuw zijn oude benen terug en leidde zijn team na acht jaar opnieuw naar de finale van een Wereldbeker.

Zijn assist voor de 3-0 van Julián Álvarez was het meest bijzondere moment. Messi dolde met Josko Gvardiol, de Kroatische verdediger die tijdens dit toernooi van vriend en vijand lof had gekregen. Maar tegenover een ontketende Messi was hij even onmachtig als al die anderen die hem sinds de tweede wedstrijd van het WK probeerden af te stoppen. Alleen in de opener tegen Saudi-Arabië verloor Argentinië even de plot.

Met Gvardiol op de huid versnelde, vertraagde, draaide en versnelde Messi. Er was geen houden aan. Álvarez verscheen in de zestien om eenvoudig de 3-0 op het bord te zetten. In de eerste helft was de aanvaller van Manchester City ook al belangrijk geweest door een penaltyovertreding uit te lokken bij doelman Dominik Livakovic, en door de 2-0 te scoren, na een snelle Argentijnse uitbraak volgend op een Kroatische corner.

Kroatië had de wedstrijd tot de 1-0 onder controle gehad door de bal op te eisen en Argentinië niet in zijn spel te laten komen. Die strategie had net als in de vorige wedstrijden tot een goed resultaat kunnen leiden, maar de penalty – met een harde trap omgezet door Lionel Messi – dwong hen tot achtervolgen. De achterstand was een bittere pil omdat Livakovic bij het uitkomen op Álvarez probeerde vooral geen fout te maken. De spits liep zich te pletter op de doelman waarop de Italiaanse scheidsrechter Daniele Orsato naar de stip wees. De videoassistent komt in principe niet tussen in zulke kwesties van interpretatie.

Ook de 2-0 was erg ongelukkig. Kroatië was na een corner in desorganisatie en Álvarez profiteerde van slap verdedigen door beide vleugelverdedigers Juranovic en Sosa. Zonder dat Argentinië zwaar had moeten aandringen kon het gaan rusten met een dubbele voorsprong.

In de tweede helft nam Lionel Messi zijn team op sleeptouw. De Argentijnse nummer tien is met een missie in Qatar. Hij loopt dubbel zo veel als in gemiddelde wedstrijden met Paris Saint-Germain en wil met een wereldtitel de kroon op zijn carrière plaatsen.

Op het WK in Brazilië werd hij na afloop uitgeroepen tot beste speler, maar ging hij zijn trofee ophalen met een ellendige grijns op zijn gezicht. In werkelijkheid haalde hij in het Argentijnse nationale shirt niet het niveau dat hij bij zijn club Barcelona haalde. Die dubbele standaard leverde hem tot na het WK in 2018 kritiek op.

De overwinning in de Copa América vorig jaar, in het hol van de leeuw bij aartsrivaal Brazilië, bevrijdde Messi van zijn naam als onderpresteerder bij de ‘Albiceleste’. Hij begon vol vertrouwen aan dit WK en na de misstap in de eerste wedstrijd tegen Saudi-Arabië gidste hij zijn land voorbij alle gevaarlijke horden. Hij maakte het verschil in de belangrijke wedstrijd tegen Mexico, hij vond als eerste de ruimte en scoorde tegen Australië, hij leverde een gouden assist en zette een penalty om tegen Nederland, en ook nu scoorde hij en gaf hij een assist tegen Kroatië.

Messi verzamelt de records, hij evenaarde tegen Kroatië het aantal WK-wedstrijden van de Duitser Lothar Matthäus (25). In de finale kan hij het record scherper stellen. Bovenal kan hij voorgoed afrekenen met de schaduw van die andere legende, Diego Maradona. Die slaagde er in 1986 in een wereldtitel te winnen met Argentinië. De hele voetbalwereld hoopt dat Messi er zondag in slaagt in de voetsporen van zijn landgenoot te treden. Behalve dan Frankrijk of Marokko, die woensdagavond om de andere stek in de finale spelen.