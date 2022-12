Strategische brug opgeblazen nabij ‘poort richting de Krim’ Melitopol

Een belangrijke brug in de buurt van Melitopol kan na een explosie geen zwaar militair transport meer aan. De vele aanvallen in en rond de stad wijzen erop dat de Oekraïners het draaiboek van Cherson volgen.

De brug over de Molochna-rivier ligt er gehavend bij. Beelden tonen een weggezakt wegdek: het gevolg van ‘twee of drie explosies’ aan de steunpilaren van de brug. Zowel Rusland als Oekraïne zegt dat het gaat om werk van Oekraïense strijdkrachten.

Of ‘Oekraïense saboteurs’, in de woorden Jevgeni Balitski, de door Moskou aangestelde gouverneur in Zaporizja. Hoewel de beelden weinig aan de verbeelding overlaten, meent hij dat ‘zwaar verkeer nog steeds mogelijk is’. Hij ontkent Oekraïense en westerse berichten dat het om een strategische brug gaat en zegt niet in te zien hoe deze aanval de Russische logistiek richting het front zou stokken.

An explosion damaged the bridge in occupied Melitopol (Zaporizhzhia Oblast) last night.



Ukrainian Army continues targeting Russian ground lines of communication on the southern front. Melitopol is a key logistics hub that leads to occupied Crimea.

??https://t.co/ilVF86MTrq pic.twitter.com/rE8x0fyrly — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) December 13, 2022

‘Alles hangt af van Melitopol’

Het nieuws over de brug is het zoveelste wapenfeit in een reeks aanvallen in en rond Melitopol. De stad, waar voor de oorlog ongeveer 150.000 mensen woonden, draagt de bijnaam ‘poort naar de Krim’, omdat ze twee grote snelwegen richting het schiereiland verbindt en een spoorlijn richting de Krim dwars door de stad loopt.

En afgelopen dagen lijkt de stad ook het centrale punt in de plannen van Kiev te zijn. ‘Alles hangt af van Melitopol’, zei Oleksei Arestovitsj, adviseur van de Oekraïense president Volodimir Zelenski. ‘Als Melitopol valt, valt de Russische verdedigingslijn tot in Cherson. Dan kan het Oekraïense leger vlot tot aan de grens met de Krim komen.’

Niet alleen de brug die Russische troepen in Melitopol moest bevoorraden ligt daarom aan diggelen, ook het aantal raketaanvallen neemt er toe. De Oekraïense burgemeester van de stad, Ivan Fedorov, berichtte zondag nog over ‘vuurwerk in het oosten van Melitopol’. Een kerk die vermoedelijk als Russische basis werd gebruikt, ging toen in vlammen op. Het Russisch persagentschap Tass schreef enkele dagen geleden dat er tien doden waren gevallen door ‘aanvallen met Himars’.

Afleidingsmanoeuvre?

Met die aanvallen tracht Kiev de stad steeds meer af te zonderen van de Russische bevoorrading. Een techniek die erg doet denken aan die van Cherson. Daar werden eerst allerlei toegangswegen vernield om de Russische bezetter in nauwe schoentjes te krijgen. Met succes: plots kondigde het Kremlin de terugtrekking aan. Militaire strategen twijfelen: wil Oekraïne zijn kunstje herhalen, of zijn de aanvallen een afleidingsmanoeuvre voor een tegenoffensief elders in het land?