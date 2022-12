Premier De Croo moet opnieuw het parlement trotseren na gelekte Whatsapp-berichten. Met het ontslag van Eva De Bleeker hoopte zijn partij de discussie over de kaduke begroting te smoren. Ze bereikten het omgekeerde.

‘Ik pik dit niet. Dit is pure stemming­makerij. Ik ben daar al heel duidelijk over ­geweest, dat verhaal van die whatsappen is totaal uit de context getrokken. Een begroting keur je niet goed met Whatsapp ...