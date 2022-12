Voetbalbond wil ‘seriële winnaar in topcompetities’ als nieuwe bondscoach

De Belgische voetbalbond mikt hoog in zijn zoektocht naar een nieuwe bondscoach. ‘Een seriële winnaar die ‘weet hoe prijzen te pakken in topcompetities’ en ‘fulltime beschikbaar’ is, staat in de jobadvertentie. Het zijn opvallende verschillen tegenover de profielschets die in 2016 leidde tot de aanstelling van Roberto Martinez.

De voetbalbond publiceerde dinsdag twee jobadvertenties op zijn website. Een voor een nieuwe ‘hoofdcoach’ en een voor een ‘sportief directeur elitevoetbal’. Beide functies zijn vacant na het vertrek van Roberto Martinez op 31 december bij de bond. Kandidaten hebben tot 10 januari de tijd om te solliciteren. Dat kan via een mail naar de voetbalbond.

Tegenover de zoektocht naar een nieuwe bondscoach in 2016 ligt de klemtoon veel meer op internationale prestaties dan zich in te schrijven in de Belgische bondsstructuur.

‘Onze nieuwe bondscoach is resoluut ambitieus en heeft de nodige internationale ervaring op topniveau, voetbaltactische kennis en inzichten alsook de juiste persoonlijke skills’, staat in de profielschets. ‘We zoeken een serial winner met ervaring in het managen van topspelers. (…) Hij weet hoe prijzen te pakken in topcompetities.’

De kans is groot dat de ‘taskforce’ van de voetbalbond opnieuw bij een buitenlander uitkomt. Beschikbare trainers die aan het profiel voldoen, zijn onder anderen Mauricio Pochettino, Luis Enrique, Thomas Tuchel, Zinedine Zidane en Rafael Benitez. Maar de ‘taskforce’ sluit niet uit dat het een trainer probeert weg te halen bij een club. Van Belgische clubs houdt de bond zijn handen af, maar mogelijk probeert het wel in het buitenland een trainer te ‘kapen’. De namen zullen ook worden voorgelegd aan de belangrijkste Rode Duivels, onder wie Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. Om die reden maakt bijvoorbeeld ex-Chelsea-coach Tuchel al weinig kans.

Jonge sportief directeur?

Ook de ‘sportief directeur elitevoetbal’ krijgt tijd tot 10 januari om te solliciteren. Beide procedures lopen gelijktijdig. Voor een sportief directeur is de bond op zoek naar een ‘zuiver voetbalprofiel met internationale ervaring’. Hij moet over ‘de toepassing van de voetbalvisie bij de verschillende nationale ploegen’ waken en het ‘voetbalinhoudelijk klankbord voor onze nationale teamcoaches’ zijn.

Voor de functie van sportief directeur is de taskforce op zoek naar een Belg die veel meer dan de bondscoach het Belgische ‘voetbal-DNA’ uitdraagt. De naam van Michel Preud’homme circuleerde al voor deze functie, al is het ook mogelijk dat een jongere ex-Rode Duivel wordt aangezocht. De advertentie richt zich tot iemand met een Pro License-trainersdiploma of iemand die ‘in aanmerking komt dat op korte termijn te halen’. Dat zet in de praktijk de deur open voor een recent gestopte Belgische topspeler.

De bond stelt nadrukkelijk dat mannen, vrouwen en genderneutrale mensen mogen solliciteren.