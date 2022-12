Winst Colruyt bijna gehalveerd

Lange tijd was Colruyt de ongekroonde koning onder de Belgische discounters. Maar ­hoelang nog? Oplopende kosten en gerichte promoties bij concurrenten doen de winst bij de ­winkelketen bijna halveren.

De winkelketen Colruyt zit tussen hamer en aambeeld. En dat doet ­financieel steeds meer pijn. De ­omzet van de winkelketen steeg het in de eerste helft van het boekjaar weliswaar nog licht naar 5,3 miljard (+5,7 procent), maar de nettowinst halveerde bijna (-45,1 procent) naar 89 miljoen euro.

Dat is voor de discount­keten uit Halle een onverwachte tegenvaller. Analisten hadden op (veel) meer winst gehoopt.

De verklaring voor de slechte ­cijfers ligt in de barslechte marktomstandigheden, die volgens ceo Jef Colruyt ook de komende maanden ‘erg uitdagend zullen blijven’.

Bitse concurrentiestrijd

Colruyt ziet zijn winstmarge almaar verder wegsmelten door de bitse onderlinge concurrentiestrijd tussen de supermarkten, die ook de voorbije maanden met gerichte promoties bleven uitpakken. Vooral de koopmansgeest van de Nederlandse rivaal Albert Heijn doet Colruyt op dat vlak pijn.

Tegelijk blijven de kosten voor transport, verwarming en lonen verder oplopen. Hogere kosten die Colruyt slechts deels kan doorrekenen aan de klanten, al was het maar omdat de keten zijn belofte van laagste prijzen bij de discount­supermarkten niet wil loslaten. En dat alles terwijl de consument erg onzeker blijft door de hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne.

Door dit alles is de brutowinstmarge van Colruyt de voorbije zes maanden gezakt van 26,9 naar 26,4 procent van de omzet – het enige cijfer dat net iets beter was dan analisten hadden voorspeld. Voor de rest ging Colruyt bijna overal onder de lat door. Zelfs de lichte omzetstijging moet gerelativeerd worden. Die wordt vooral gedreven door inflatie, deels gecompenseerd door lagere volumes. Daar is het goede nieuws vooral dat Colruyt zijn marktaandeel van 30 procent blijft behouden.

Colruyt panikeert dan ook (nog) niet. In het financiële persbericht belooft de winkelketen om de ­komende maanden ‘maximaal toe te zien op het beheer van de kosten en de verbetering van de productiviteit’. Dat zal nodig zijn, want in de toelichting op de cijfers staat te lezen dat Colruyt de grootste ­impact van de loonindexering pas in de tweede jaarhelft van het gebroken boekjaar verwacht.

Colruyt houdt ook vast aan zijn eerdere winstwaarschuwing. De winkelketen verwacht dat het ­geconsolideerd resultaat voor het volledig boekjaar 2022/23 procentueel even sterk zal dalen als tijdens de eerste jaarhelft.