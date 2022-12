Van Langenhove mag geen lid worden van Vlaams Belang

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Geen lid

Tom Van Grieken blijft een loyaal politicus. Zelfs als N-VA-voorzitter Bart De Wever het vriendelijk vraagt, is hij niet van plan om afscheid te nemen van ‘aangebrande’ politici in zijn partij. De bekendste blijft Dries Van Langenhove. De man wacht nog steeds op zijn proces voor de betrokkenheid bij de organisatie Schild & Vrienden. Als Kamerlid maakt hij deel uit van de Vlaams Belang-fractie. Een recente brochure speelt hem expliciet uit als woordvoerder over de thema’s asiel en migratie. Maar Van Langenhove is geen lid van de partij. Meer zelfs, van voorzitter Tom Van Grieken mag hij geen lid worden.

Identiteit

In Antwerpen blijft het stadsbestuur peentjes zweten. Een cyberaanval legt de dienstverlening van de stad al dagen plat. De vrees bestaat dat de criminelen de buitgemaakte gegevens dumpen. Dat kan leiden tot identiteitsfraude. Kamerlid Sander Loones, partijgenoot van burgemeester De Wever, is op dat vlak een ervaringsdeskundige. Ooit stond een foto van zijn identiteitskaart in de krant. In Gazet Van Antwerpen vertelt hij smakelijk hoe in het noorden van Frankrijk de stroomvoorziening van een cannabisplantage valselijk op zijn naam werd gezet. De gepeperde rekening bleef onbetaald.

Geen lid (2)

Hoezo Van Langenhove mag geen lid worden? Wat een hypocriete boel is dat? Wel, er is over nagedacht. Dat proces, dat maar niet van start gaat, blijft meer dan een vervelende zaak. En Van Grieken, zo bleek vanmorgen tijdens een perslunch, maakt zich daar ook zorgen over. Een veroordeling valt niet uit te sluiten, wie weet luttele maanden voor de volgende verkiezingen. Politiek kan dat onaangename gevolgen hebben voor Vlaams Belang. Maar de afwezigheid van elke vorm van lidmaatschap blijkt een uitstekende dam tegen eventuele juridische gevolgen. Want als Van Langenhove omwille van racisme wordt veroordeeld, loopt Vlaams Belang als organisatie gevaar.

Identiteit (2)

Om een lang verhaal kort te maken, nooit ondervond Loones financiële gevolgen. Af en toe klopt er wel eens een deurwaarder aan om schulden te innen die ergens in Europa op zijn naam zijn gemaakt. Steevast ontstaat het nodige begrip, de foute informatie kan meteen worden doorprikt. Toch blijven concrete nadelen: ‘Zo sta ik op de zwarte lijst van een paar telecomproviders, omdat ze mij als wanbetaler hebben geregistreerd.’ Wanbetaler en begrotingsdeskundige, dat rijmt niet.

Geen lid (3)

Horresco referens, Van Grieken denkt terug aan 2004. Een Gentse rechter bestempelde toen drie vzw’s die als een satelliet rond het Vlaams Blok cirkelden als racistisch. De gevolgen waren niet min. In een mum van tijd moest het Vlaams Blok vervellen tot Vlaams Belang, met nieuwe statuten. De voorzitter van Vlaams Belang wil het koste wat het kost een herhaling van de geschiedenis vermijden. Bijgevolg is Dries pas welkom als lid wanneer zijn juridische perikelen achter de rug zijn. Overigens toonde Van Grieken zich ‘uiterst tevreden’ over de door Van Langenhove betoonde ijver in het parlement. Zijn tweets daarentegen...