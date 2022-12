Terreurproces laveert van incident naar incident

Het assisenproces over de terreuraanslagen in Zaventem en Maalbeek zit na zijn eerste week al drie dagen achter op schema. Los van de juryleden die afvielen, sleept het proces zich van incident naar incident.

Ook op de zevende dag van het terreurproces in Brussel hebben de beschuldigden zich niet opgesteld zoals assisenvoorzitter Laurence Massart had gehoopt. Salah Abdeslam en Bilal El Makhouki – twee van zeven aangehouden beschuldigden – zijn niet komen opdagen.

Voor Abdeslam was het de tweede dag op rij dat hij zonder geldige reden weigert aan zijn proces deel te nemen. ‘Ik heb vernomen dat de twee beschuldigden hun cel niet wilden verlaten en dat de politie hen niet wilde dwingen om mee te werken’, zei de voorzitter bij aanvang van de zitting.

Patstelling

De terreurverdachten beschikken niet over een vrije keuze. De assisenvoorzitter had hen bevolen aanwezig te zijn. De politie stelde een proces-verbaal op over de houding van de twee afwezige beschuldigden. El Makhouki had volgens dat pv zijn cel wel verlaten, maar weigerde verder mee te werken. Hij bleef in het lokaal waar hij gefouilleerd moest worden. Abdeslam was dan weer op zijn bed blijven liggen. Volgens de assisenvoorzitter mocht de politie dwang gebruiken om de beschuldigden naar de rechtszaal over te brengen. ‘Zonder daarbij geweld te gebruiken’, zei ze. De politie verklaarde dat de beschuldigden dermate weigerachtig waren dat hen dwingen niet kon zonder geweld.

• Geen uitstel voor proces over aanslagen, maar derde jurylid valt af

Daarmee wordt verwezen naar een incident vorige week donderdag. Toen werd de zitting geschorst omdat beschuldigde Ali El Haddad Asufi had verklaard ‘gewurgd’ te zijn geweest door de politie toen hij uit zijn cel werd gehaald. Zijn advocaat Jonathan De Taye eiste toen dat er een wetsarts ter plekke kwam. Die stelde vast dat Asufi onder meer rode vlekken aan de hals had. De Taye diende een klacht in tegen de politie. Volgens het verslag van de federale politie had Asufi niet willen meewerken aan zijn fouillering. De agenten zouden hem daarop in een houdgreep hebben gehouden. Vanwege de commotie weigerden de agenten nadien nog dwang te gebruiken.

Kort geding tegen minister

Het terreurproces ligt nu stil tot maandag. Het blijft onzeker of de zeven beschuldigden volgende week wel op de beklaagdenbank willen plaatsnemen. Normaal zouden ze dan door de voorzitter ondervraagd worden. Hun aanwezigheid is daarbij essentieel, ook voor de slachtoffers.

De advocaten van de verdediging kondigen nog aan dat ze de minister van Justitie Vincent Van Quickenborne dagvaarden. ‘We willen dat de veiligheidsmaatregelen voor het transport van de verdachten aangepast worden’, zegt De Taye, de advocaat van Asufi. Of dat kort geding opnieuw vertraging zal veroorzaken, is nog niet duidelijk. Het proces loopt nu al drie dagen achter op schema. De voorlezing van de akte van beschuldiging – een turf van bijna 500 pagina’s – moest normaal vorige week donderdag afgerond zijn.