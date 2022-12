De comeback van ‘Avatar’: een verbluffend kopje-onder

Eindelijk heeft James Cameron het lang beloofde vervolg klaar op Avatar klaar, dertien jaar nadat die was uitgegroeid tot de meest succesvolle film ooit. En wat is het opnieuw grenzeloos ambitieuze cinema. Avatar: the way of water herdoopt het witte doek tot een indrukwekkend bassin. Zwemmen of verzuipen in 3D!