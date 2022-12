Celstraffen van 2 tot 18 jaar voor beschuldigden aanslag in Nice

In het proces over de aanslag in Nice heeft het speciale hof van assisen in Parijs dinsdag alle acht beschuldigden schuldig verklaard. Ze kregen celstraffen van twee tot achttien jaar. De aanslag in de Zuid-Franse stad kostte op 14 juli 2016 het leven aan 86 mensen.

Twee vrienden van de dader werden schuldig bevonden aan ‘criminele terroristische vereniging’. Ze werden veroordeeld tot elk achttien jaar gevangenisstraf.

Op 14 juli 2016 was de 31-jarige Tunesiër Mohamed Lahouaiej-Bouhlel met een vrachtwagen ingereden op de menigte die zich op de Promenade des Anglais in Nice had verzameld tijdens de nationale feestdag. Bouhlel stond niet terecht, aangezien hij om het leven kwam bij een vuurgevecht met de politie.

De acht mensen die nu veroordeeld zijn, maakten deel uit van entourage van Bouhlel of waren tussenpersonen die betrokken zouden zijn bij de handel in wapens die voor Bouhlel bestemd waren.