Premier Alexander De Croo hield en houdt vol dat er geen Whatsapp-berichten bestaan die de indruk wekken dat zijn kabinet zijn fiat had gegeven over het betwiste begrotingsontwerp. Maar er bestaan wel degelijk berichten. Dat ­vereist dringend opheldering.

Federaal premier Alexander De Croo moet zo snel mogelijk voor de Kamer verschijnen. Beter was dat vandaag al gebeurd in de commissie Financiën en Begroting, zoals de oppositie wilde. Dan wisten we nu ...